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13/02/2025

Threads上超人氣：SUQQU新版蜜粉餅！一秒抹出輕霧／光透兩大妝感，日本美妝界大推的補妝神器

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Text: Christy Yiu Photo: SUQQU

　　想知現時最流行的美妝趨勢，只要打開Threads便一目了然，而近日最火紅的，相信便是日本彩妝品牌SUQQU的新版粉餅 —— 美妝控們也紛紛形容為2025最強美妝品之一，更是女生們必需入手的粉餅！

 

 
 
 
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　　由於沒用過舊版的Retouch Pressed powder，這次就只介紹新版的Smooth Matte Setting Powder（晶采輕霧定妝蜜粉餅）和Glow Setting Powder（晶采光透定妝蜜粉餅）。兩款新粉餅也源於品牌對「補妝」的理念：「不是通過層層疊塗來遮飾肌膚瑕疵，而是充分利用底妝充滿生機的光澤感，來消去顯露的肌膚瑕疵」而誕生，分別透過柔霧啞光和光透珠光，為肌膚裹上清透如無物的薄膜，達至零粉感妝效。

 

 
 
 
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　　新版粉盒使用纖薄圓形設計，厚度只得約12mm，由於採用了輕薄設計，化妝掃為外置形式，未能放於粉盒中，但仍可以隨附布袋妥善收納，方便隨身攜帶。

 

 
 
 
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　　先看紫色的Smooth Matte Setting Powder，粉餅配方不含珠光，適合在意油光和毛孔的肌膚，編者屬混合性膚質，因此率先試用這個版本。粉餅添加具有柔焦效果的粉末，可溫和地隱去油光和模糊毛孔。

 

 
 
 
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　　補妝最怕的卡粉乾裂，但這個粉餅粉質細緻，上面確實輕如無物，令人驚喜之處在於粉末把油光吸收後，肌膚不會呈現一般控油蜜粉上面後的厚重霧面感，反而散發自然光澤；淺薰衣草色又能去黃提亮，妝感更為平滑。

 

 
 
 
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　　而藍色版本的Glow Setting Powder則主打光澤感，添有8種大、中、小色調各異的珠光，適合乾肌和在意肌膚暗沉問題的人士使用，水霧藍色的粉末為妝效增添透明潔淨感，光澤卻不如一般蜜粉般生硬，推介在冬天或乾燥季節使用。

 

 
 
 
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　　兩款粉餅目前已於香港專櫃上架，據知在日本已掀起搶購熱潮，容編者以二字總結：大推！

 

查詢／購買：SUQQU

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