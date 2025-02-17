BAFTA 2025：憑電影《阿諾拉》獲最佳女主角！Mikey Madison：「性工作者也值得尊重，我會永遠支持你們」

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）昨晚完美落幕。今年BAFTA由《教宗選戰》（Conclave）和《粗獷派建築師》（The Brutalist）並列最大贏家，各獲4項大獎。而今屆最讓影迷驚喜的，莫過於電影《阿諾拉》（Anora）的Mikey Madison獲得最佳女主角！

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Mikey Madison這個名字，大家也許不太熟悉，畢竟這位只有25歲的女生，至今只演出十多部電影，而《阿諾拉》亦就是她的成名之作。電影講述由Mikey Madison飾演的脫衣舞孃Ani生活在紐約，是典型月光族。一晚遇上來自俄羅斯名門望族Ivan，年輕富帥的Ivan和Ani一拍即合，更隨則閃婚。Ivan的父母得知事件後馬上飛到紐約拆散小情侶，像灰姑娘般的童話故事一夜夢碎，後來更和Ivan的家人一同踏上「尋夫之路」。

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《阿諾拉》公映後，影評一致讚好Mikey Madison的演技，她演活了低下階層對夢想的盼望、演活了性工作者內心的爭扎，同時把笑點拿捏得恰到好處；床戲部分更是親身上陣，演得自然，相信這次獲封最佳女主角也是實至名歸。

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回到昨晚的頒獎典禮，Mikey Madison的獲獎感言中，最後亦向性工作者致敬：「我想花點時間向性工作者群體致敬。我想說，我有看見你們。你們值得尊重與基本的人性對待，我會永遠支持並與你們站在一起。」

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長久以來，性工作者也被社會標上不雅的壞名字，在這樣的污名化下，就代表她們不值得尊重嗎？不，正如《阿諾拉》中Ani一樣，即使是社會低下階層，她們擁有性自主權、也有追求夢想的心願。

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放眼近年荷里活電影，雖然正步向市場疲憊的困境，但從去年初的《可憐的東西》（Poor Things）到《阿諾拉》，兩部探討性工作者的電影也登上年度大熱，可見大眾對性工作者的神秘面紗也感好奇，期望終有一天，我們的社會能多點包容，每個人也會得到被尊重的權利。

《阿諾拉》預告片