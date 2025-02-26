開箱Charlotte Tilbury最新人氣9色眼影盤！從日常粉棕色調到時尚湛藍色系，日常、約會、派對妝容0難度！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

今天，和大家一起開箱Charlotte Tilbury近日新推出的人氣9色眼影盤，從日常粉棕色系到時尚藍綠色調，自由配搭出專屬自己的閃爍眼妝！

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這次Charlotte Tilbury推出的9色美眸眼影盤Palette of Beautifying Eye Trends是本季的焦點美妝品之一。每款帶有九種色調以及五種質地，包括一款霧面、兩款珠光以及兩種閃鑽，眼影粉質細緻易抓粉，能輕鬆推開暈染，新手也能輕易駕馭。

眼影盤共有六種色調，有適合日常的配搭，如慵懶隨性感的日落暖棕、洋溢浪漫氣息的浪漫玫粉、清冷的冷灰燕麥；也有時尚派對造型必備的仙棕煙綠、神秘的牛仔湛藍和魅力幻紫。

從日常妝容到約會妝或派對妝容，均是輕輕一掃沒難度。如Charlotte Tilbury所言，人人都能輕鬆地打造出專屬自己的眼妝：「讓每個人在每個地方都能輕鬆轉變眼妝，調整心情， 感受最自信、最美麗的自己！」

多色眼影盤或許是化妝新手最怕的美妝品，但其實只需緊記3個規則：用霧面色打底及加強深邃感、用珠光色作加深輪廓及打亮，最後用閃鑽色作點綴及放大雙眼。六種色調之中，編者最為推介SENSUAL SUNSET日落暖棕和SUPER NEUTRAL冷灰燕麥，兩者均以最百搭的棕色為主調，是日常眼妝首選！

查詢／購買：Charlotte Tilbury