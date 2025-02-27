不再傳統的花香調！Aesop 詠香水：取白木蘭葉而捨花，結合木質調的獨特春日香氣

香氣就如無形的衣物，把喜歡的味道穿戴在身上，即使看不見，也能提升好心情。繼去年推出的「蔚香水Virēre」，Aesop本年再迎來全新香調「詠香水Aurner」，在春意盎然之時，以花香結合木質調，編織出獨特的香氣。

香水取名「Aurner」源自古北歐語的動詞，意為「被花朵裝飾、點綴」，並由品牌長期合作的調香師Céline Barel的創造。香水以白木蘭葉、羅馬洋甘菊及雪松木之心為主要成分，當中取白木蘭葉而捨花，令整體香氣更具層次感。不如一般的花調香水，詠香水前調明亮，散發柑橘氣息，伴隨而來的是小荳蔻、粉紅胡椒與羅馬洋甘菊，以綠意辛香銜接花香。

到中調之時，花香漸漸突出，白木蘭葉香氣緩緩而出，最後迎來檀香、香附子之心和雪松木之心的木質調基底，香調剛柔並重，花與木質調的結合，更是持香。

值得一提的是，品牌的人氣悟香水Tacit，也是出自Céline手筆。來到詠香水，Céline更融入了自己對花香的詮釋：「詠香水是一款不受常規束縛的花香調香氛。它交織出充滿詩意的張力，包括揉合了花朵的柔軟與樹木的堅實、花瓣的透明感和森林的穩重、清新與溫暖、草本與金屬、柔美與剛強、簡約與複雜。」

除了推出新香水，這次亦是Aesop首次與珠寶設計師合作，將香水的靈感概念轉化為可被穿戴的飾品，呈獻限量版詠香耳飾。耳飾由曼谷高級珠寶設計師 Patcharavipa Bodiratnangk 設計，以 925標準純銀鍍銠手工製作，呼應了香水中洋甘菊所呈現的金屬質感。

耳飾全球限量 200件，於以下香港 Aesop ifc Mall和Aesop海港城有售。

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