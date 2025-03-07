化妝新手入門篇！一文搞清正確化妝步驟 妝前護膚愈簡愈好？小貼士避免卡粉甩妝！原來你一直用錯遮瑕膏！

新手學化妝最大的途徑絕對是參考各大美妝Youtuber和博主的教學，然而五花八門的化妝手法總讓人眼花撩亂。姊妹們，先別被老手的花招嚇到，化妝其實沒有想像中那麼困難。以日常妝容來說，掌握正確的步驟是關鍵，先後流程應包括：妝前護膚（包括防曬）、遮瑕、粉底、定妝、畫眉、眼妝、修容、胭脂以及唇膏。千萬別以為只要了解基本概念就能輕鬆化出完美妝容，事實上每一步都隱藏著不少化妝地雷，一不小心就可能讓妝容由加分變減分。以下5大小貼士是女生常犯的錯誤，趕快筆記起來讓妝容升級吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Q_gill（@q_gill）分享的貼文

小貼士1.妝前護膚極簡主義

不管油皮乾皮混合皮的妝前護膚都應遵循精簡原則，盡量用最少的產品進行基礎護理，保持肌膚的水油平衡有助上妝，避免浮粉卡粉起屑。有些人會在化妝前敷面膜，除非皮膚狀態惡劣，不然其實不太建議，保濕棉片和正常程序已夠滋潤。早上洗臉一般無需使用洗面奶，溫水洗一下即可。爽膚水選擇清爽的做好補水保濕，可倒在化妝棉從下往上輕柔地擦拭皮膚。精華液建議只在冬天使用，滴在手掌中輕輕搓揉後塗抹在臉上，由內到外、從下向上做提拉式按摩直至吸收。千萬不要用厚重的精華，成分過多會和底妝打架。乳液和面霜根據膚質二選一，前者更清爽適合油皮，後者更保濕適合乾皮。最後也是最重要的防曬，避免曬黑還有效延緩皮膚衰老。按照膚質選擇防曬霜，塗完隔5分鐘再上妝，防止搓泥和破壞成膜效果。

在 Instagram 查看這則貼文 Charlene Choi（@choisaaaa）分享的貼文

小貼士2.粉底液加精華防卡粉

粉底的功用是均勻膚色而不是遮瑕，切忌太厚。色號應以臉頰和頸部銜接處顏色為準，頸部偏黑的話可以粉底或隔離霜漸進帶過。從皮膚最暗沉的位置開始上妝，如鼻翼、眼窩、嘴角等，外輪廓和皮膚好的位置可以薄塗。化妝新手容易誤選過白的粉底，上臉容易發灰，氣色差之餘妝感過度。建議上完底妝後可用紙巾包裹美妝蛋按壓全臉減輕妝感。皮膚狀況容易卡粉的話，除了做好日常保濕還可以在上妝時加入一滴精華令粉底更貼服。

在 Instagram 查看這則貼文 Laurinda Ho 何超蓮（@laurinda_ho）分享的貼文

igsh=c3B3d2VkdXlvMjZm&img_index=3

小貼士3.多色遮瑕有學問

使用遮瑕膏前先在手背打圈推開，點塗上臉後使用遮瑕刷或手指頭少量點按拍開才不會顯得厚重卡粉。切忌在臉上揉開或用美妝蛋大面積拍開，錯誤使用手法只會減弱遮瑕力。青色黑眼圈選擇橘粉色中和；斑點痘印選擇略深的膚色；淚溝法令紋則選擇淺膚色提亮凹陷造成的陰影。彩色遮瑕操作有點難度，建議新手使用兩色或三色遮瑕已很足夠。

在 Instagram 查看這則貼文 WONG MAN YIK（@wongmanyik）分享的貼文

igsh=MXFyNGUzajAxbmU2bA%3D%3D

小貼士4.定妝先粉後噴

定妝方法主要分為散粉、粉餅和定妝噴霧。散粉應以輕輕按壓的方式才不會破壞粉底；粉餅適合日常出門補妝用，妝效偏啞光霧面，有效提升持妝力；定妝噴霧則適合想打造水光肌的乾皮。若想令妝容更有光澤可以先用散粉後用定妝噴霧，噴霧要細，噴的時候距離臉部約20cm。

在 Instagram 查看這則貼文 （@ghlchan）分享的貼文

igsh=NG9ncGp6N29jOGdj&img_index=1

小貼士5.胭脂少量多次

如果不想給人馬騮屁股的感覺就一定要少量多次上胭脂，顏色上深了可用沾過粉底液的美妝蛋按壓一下補救。不同位置上胭脂可帶給人不一樣的妝感，但新手最穩陣的手法還是在臉上比一個八字（姆指放到眼尾、食指放到嘴角），從蘋果肌向上到太陽穴，從內到外橫掃上妝，不能低於鼻底否則顯老氣。冷白皮適合粉色系，暖黃皮適合橘色系，胭脂和唇膏色調盡量一致，整個妝容看上去才更和諧。