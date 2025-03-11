風靡日本美妝界！ANESSA最強防曬濾鏡蜜粉：告別黏膩感，油肌女生也能無負擔輕鬆上妝！

快將到要與陽光玩耍的季節，即使原生肌如何白透，也要做好防曬對策，才不會因過分接觸紫外線而造成皮膚老化。而說到防曬，除了日常用的乳液和底霜，還有近日在港日台大熱的ANESSA「防曬蜜粉」！

在 Instagram 查看這則貼文 公式（@anessa_official_japan）分享的貼文

ANESSA的防曬產品有著「亞洲No.1」的美譽，其皇牌金色防曬乳輕薄又防汗水，向來是編輯愛用好物之一，來到2025年，品牌帶來了全新的防曬蜜粉，才剛上市，已在日本出現瘋搶現象，看來將會是今年人手一支的必備防曬品。

市面不少蜜粉也有防曬功能，但防曬系數通常只達SPF35-40左右。這次ANESSA的柔膚防曬蜜粉除了達至SPF50+ PA++++，更加入了資生堂獨創的高效柔膚防曬技術，令防曬更輕薄均勻，同時隱沒毛孔和修飾泛紅。當然，粉狀防曬的最吸引之處，莫過於沒有黏膩感，油肌女生也能無負擔輕鬆上妝，控油更顯清爽感。

想達至最強防曬功效，可配搭同為新品的全效濾光活膚UV乳液，主打精華般的質感，配合Sun Dual CareTM 技術和亮白成分，阻截UVA及UVB同時保濕美白，均勻膚色兼改善細紋，大大提升抗衰老功效！

在此，編輯亦提提大家，ANESSA防曬產品在本地有假貨流通的現象。品牌提醒平價的假貨源或許含有對人體有害的成分如激素或重金屬，使用後有機會引起肌膚敏感、痕癢、甚至爛面等情況。因些大家在選購防曬產品時，記得從官方渠道入手，才能確保肌膚得到最佳呵護呢！

查詢／購買：ANESSA