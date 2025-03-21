被批長得像老媽、過度醫美？21歲《怪奇物語》女星Millie Bobbie Brown：我拒絕為成長道歉！

飾演熱門Netflix劇集的《怪奇物語》（Stranger Things）女主角的Millie Bobby Brown，不止年紀輕輕已經開創了自己的美妝品牌Florence by Mills，還在20歲結婚，每個腳步都比同齡人快。現時21歲的她在公開場合常以不符年紀的妝容露面，所以總被非議「像40歲貴婦」、「是不是做了醫美」等等。最近，她終於在自己的臉書上對媒體和網民開腔反擊。

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Millie Bobby Brown：

「我們總談論支持年輕女性，但為了點擊量，撕毀她們似乎更容易！」

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「我10歲時就開始從事這個行業。我在全世界面前長大，但出於某種原因，人們似乎無法與我一起成長。相反，他們表現得好像我應該停滯，我應該看起來仍然像《怪奇物語》第一季那樣。」

她還列舉了數個媒體記者對她外表的惡意報導。

「 這不是新聞。這是欺凌行為。事實上，成年作家花時間剖析我的臉、我的身體、我的選擇，這很令人不安。更糟的是，其中一些文章是由女性撰寫的。我們總是談論支持和鼓舞年輕女性，但為了點擊量，撕毀她們似乎更容易。」

「 我拒絕為成長道歉。我拒絕讓自己變小，以適應那些無法忍受看到女孩變成女人的人們不切實際的期望。我不會因為自己的外表、穿著或自我表現而感到羞恥。」

究竟是Millie Bobby Brown打扮得過於成熟？還是媒體不應對女孩的外表大做文章？

下一頁：這些童星的心理陰影，都是拜那些成熟大人所賜