放鬆緊繃的神經！藏身於鬧市中的1880 Lost／Found，體驗頂級淋巴排毒、專為上班族而設的按摩療程！

經歷了一星期的忙碌洗禮，拖著疲憊的身子，自然想好好放鬆休息一下。想療癒身心，找個舒適的地方做做Spa也是不錯的選擇，近日位於太古坊的私人會所1880旗下的Lost／Found 水療中心迎來正式開幕，更主打創新療程及治療技術，除會員外公眾也能使用，是時候和長久以來累積的疲勞說再見了！

要評價一個水療中心，當然要先看其設備療程。1880 Lost／Found引進一系列先進的美容養生設備，包括高壓氧艙和淋巴排毒氣壓衣，當中以高壓氧艙為最大賣點，目前全港僅有五台，據瞭解有減輕痛症及補充能量，以及提供療癒修復功效。而淋巴排毒氣壓衣則可以舒緩肌肉痠痛，有助排毒去水腫，同時促進血液循環的功效，適合常常神經緊繃的都市人。

除了特色設備，亦少不了冷水浴池、紅外線桑拿等，同時亦有面部和身體護理療程、頌缽靜觀冥想等身心靈課程等，十分多元化。

來到重點的SPA療程，1880 Lost／Found主打各種頂級護理，像是香薰精油按摩、痛症紓緩及煥發按摩等，最吸引編者眼球的絕對是「上班族按摩療程」，可有助減輕因久坐和姿勢不良引起的勞損，提供30或45分鐘療程，可按需要選擇，亦能配合其他基本面部護理療程，享受療癒身心的一個下午。

1880 Lost/Found

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座四樓1880香港

查詢： WhatsApp 3610-8118 ／lostfound@1880.com.hk

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