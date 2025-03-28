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28/03/2025

放鬆緊繃的神經！藏身於鬧市中的1880 Lost／Found，體驗頂級淋巴排毒、專為上班族而設的按摩療程！

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Text: Christy Yiu Photo: 1880 Lost/Found

　　經歷了一星期的忙碌洗禮，拖著疲憊的身子，自然想好好放鬆休息一下。想療癒身心，找個舒適的地方做做Spa也是不錯的選擇，近日位於太古坊的私人會所1880旗下的Lost／Found 水療中心迎來正式開幕，更主打創新療程及治療技術，除會員外公眾也能使用，是時候和長久以來累積的疲勞說再見了！

 

1880 Lost/Found

 

　　要評價一個水療中心，當然要先看其設備療程。1880 Lost／Found引進一系列先進的美容養生設備，包括高壓氧艙和淋巴排毒氣壓衣，當中以高壓氧艙為最大賣點，目前全港僅有五台，據瞭解有減輕痛症及補充能量，以及提供療癒修復功效。而淋巴排毒氣壓衣則可以舒緩肌肉痠痛，有助排毒去水腫，同時促進血液循環的功效，適合常常神經緊繃的都市人。

 

高壓氧艙 60mins

會員$1000

非會員 $1300

 

淋巴排毒氣壓衣60mins

會員$700

非會員 $1000

 

　　除了特色設備，亦少不了冷水浴池、紅外線桑拿等，同時亦有面部和身體護理療程、頌缽靜觀冥想等身心靈課程等，十分多元化。

 

私人紅外線桑拿30mins

會員免費

非會員 單人$400/雙人$550

 

冷水浴池30mins

會員免費

非會員 單人$400/雙人$550

 

　　來到重點的SPA療程，1880 Lost／Found主打各種頂級護理，像是香薰精油按摩、痛症紓緩及煥發按摩等，最吸引編者眼球的絕對是「上班族按摩療程」，可有助減輕因久坐和姿勢不良引起的勞損，提供30或45分鐘療程，可按需要選擇，亦能配合其他基本面部護理療程，享受療癒身心的一個下午。

 

香薰精油按摩 60/90mins

會員 $880/$1100

非會員 $1100/$1500

 

痛症紓緩及煥發按摩 60/90mins

會員 $1200/$1400

非會員 $1500/$1700

 

上班族按摩療程 30/45mins

會員 $400/$600

非會員 $500/$700

 

1880 Lost/Found

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座四樓1880香港

查詢： WhatsApp 3610-8118 ／lostfound@1880.com.hk

網站按此

 

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