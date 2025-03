《Billboard Women in Music 2025》：26歲Doechii獲年度女性獎！認識這位和Jennie合作、嬴得格林美獎的「沼澤公主」！

在獲Top Dawg Entertainment 簽約前,Doechii雖然在TikTok有著一定名氣,但成為職業歌手的契機卻是因為失業。2020年,她曾在YouTube發布一段名為「I got fired thank God」的影片,說自己從這天起便要失業:「我今天被解僱了。明天我應該會去不同的錄音室,問他們會不會有實習機會。」5年後,她成為了全球當紅的女歌手之一。

在歐美音樂界火紅的Doechii,今年初也成功打進亞洲市場,皆因其與BLACKPINK Jennie合作,推出單曲〈ExtraL〉,以洗腦歌詞「Do my, do my ladies run this, ladies run this?」帶來聽覺和視覺盛宴,收穫不少亞洲粉絲。