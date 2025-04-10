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10/04/2025

Editor’s Pick：開箱Clé de Peau Beauté 全新黃金精華+SK-II新版小燈泡，轉季養膚必備！

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Text: Christy Yiu Photo: Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

　　季節更替、生活環境、壓力等因素容易為肌膚帶來各種問題，想養好肌膚，便不能缺少一支適用的精華，補充所需養分，讓肌膚保持柔嫩光滑。隨新一季來臨，今天編輯部就和大家一起開箱兩支人氣護膚精華——Clé de Peau Beauté全新珍稀黃金賦活精華以及有「小燈泡」之稱的SK-II亮白精華！

 

 
 
 
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Clé de Peau Beauté 全新珍稀黃金賦活精華

 

 

　　日復日的沉重壓力生活，難免會加速肌膚老化，Clé de Peau Beauté上月推出的珍稀黃金賦活精華便針對因繁忙生活、壓力和環境影響造成的肌膚初老痕跡。精華主打珍珠覆膜技術和高效能純視黃醇（即A醇），有助促進透明質酸增生，推走肌膚老化角質，達至撫平細紋和細緻毛孔的功效。

 

 

　　不能不談的是成分中的24K黃金視黃醇複合物，糅合珍稀24K黃金精萃和視黃醇A.C.E.，具科研證實的高效抗氧化功效；而鑽光百合萃取則有助高效加強保濕，精華質感輕盈，上面輕鬆推開，透薄卻甚具補濕功效，可配合同系列的珍稀黃金賦活面膜，加強抗衰老的功效。

 


Clé de Peau Beauté 珍稀黃金賦活精華 $1,900

 


Clé de Peau Beauté 珍稀黃金賦活面膜 $2,300

 

查詢／購買：Clé de Peau Beauté　

 

下一頁：SK-II新版「小燈泡」！

 

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