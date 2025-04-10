10/04/2025
Editor’s Pick：開箱Clé de Peau Beauté 全新黃金精華+SK-II新版小燈泡，轉季養膚必備！
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
季節更替、生活環境、壓力等因素容易為肌膚帶來各種問題，想養好肌膚，便不能缺少一支適用的精華，補充所需養分，讓肌膚保持柔嫩光滑。隨新一季來臨，今天編輯部就和大家一起開箱兩支人氣護膚精華——Clé de Peau Beauté全新珍稀黃金賦活精華以及有「小燈泡」之稱的SK-II亮白精華！
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Clé de Peau Beauté 全新珍稀黃金賦活精華
日復日的沉重壓力生活，難免會加速肌膚老化，Clé de Peau Beauté上月推出的珍稀黃金賦活精華便針對因繁忙生活、壓力和環境影響造成的肌膚初老痕跡。精華主打珍珠覆膜技術和高效能純視黃醇（即A醇），有助促進透明質酸增生，推走肌膚老化角質，達至撫平細紋和細緻毛孔的功效。
不能不談的是成分中的24K黃金視黃醇複合物，糅合珍稀24K黃金精萃和視黃醇A.C.E.，具科研證實的高效抗氧化功效；而鑽光百合萃取則有助高效加強保濕，精華質感輕盈，上面輕鬆推開，透薄卻甚具補濕功效，可配合同系列的珍稀黃金賦活面膜，加強抗衰老的功效。
查詢／購買：Clé de Peau Beauté
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