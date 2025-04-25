SOGO感謝祭2025護膚美妝優惠合集：入手Prada、Charlotte Tilbury人氣皇牌彩妝！Clé de Peau護膚套裝低至半價！

購物達人最愛的SOGO感謝祭又來了！除了大家常逛的銅鑼灣店，適逢SOGO啟德店去年開幕，不少美妝品牌也這次感謝祭推出啟德店限定的超值美妝套裝！是次感謝祭的首階段將於4月25日展開，分兩階段至5月11日，一如以往，DIVA編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，讓大家記下心水套裝！

Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700（價值 $4,195）

Clé de Peau Beauté LA CRÈME SET臻緻再生高效面霜套裝 $6,000（價值 $9,075）

Clé de Peau Beauté BRIGHTENING SERUM SUPREME SET 高效煥采亮白精華套裝 $2,600（價值 $4,095）

Guerlain 殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華套裝 $1,860 （價值 $3,158）

Guerlain 殿級蜂皇雙效煥亮修護套裝$1,976 （價值 $2,470）

Guerlain 御庭蘭花滋養緊緻套裝 $5,960 （價值$7,450）

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