潮濕天頭髮毛躁扁塌、換季掉髮？護髮專家分享亮澤秀髮秘訣！2大成分抗毛躁+飲食養髮超有感！

香港的潮濕天，就如一層無形的薄霧，時刻環繞著這座城市。在高濕度環境下，頭髮毛躁、扁塌、油膩等問題總是讓人困擾不已。想呵護頭髮健康，當然要找來專家。今期，編輯部邀來了髮理學科研專家史雲遜Svenson的首席髮理學家Kim Fong，和我們分享在濕潤空氣中依然能擁有亮澤秀髮的秘訣！

護髮產品入手對抗潮濕！

高濕度會使頭髮吸收多餘水分而膨脹，讓頭髮毛躁、失去蓬鬆感而變得扁塌，當中以細軟髮質尤甚。此外，不能忽略的還有頭皮！Kim指出，潮濕天氣還會促進頭皮油脂分泌，令頭髮看起來油膩，並容易滋生真菌和細菌，進一步引發頭皮屑等問題。

春去夏來，在潮濕與乾燥天氣交替的時期，應如何調整頭髮護理的程序？Kim推介在潮濕天氣下，應使用輕盈型洗髮水，以避免頭皮油膩，同時搭配抗毛躁類型的護髮素來控制相關問題。而在乾燥天氣時期，則需使用滋潤型洗髮水和護髮素為頭皮和頭髮補充水分，並定期使用髮膜或油類產品，進行深層滋養和保濕。

除此之外，Kim建議使用含有摩洛哥油或椰子油的抗毛躁產品，同時亦可每週定期使用深層護髮髮膜，提供滋潤。有需要的話，要控制洗髮頻率，每週洗2-3次以保持自然油脂平衡。吹髮時則留意可使用冷風吹乾頭髮，以避免熱風造成的毛躁。

壓力、飲食習慣？換季掉髮對策！

除了頭髮毛躁的問題，不少人也會出現換季掉髮的情況，Kim指因為頭髮會進入自然的生長週期，換季時掉髮是正常現象，這時候要注意保持頭皮清潔以避免油脂和污垢積聚，亦要盡可能減少壓力，因為壓力或加重問題，如果掉髮情況持續或加劇，就要尋求專業醫生建議！

想減少季節性掉髮和其他頭髮問題，亦可從飲食習慣著手。Kim推介可進食富含蛋白質的食物如魚肉、雞肉和豆類，含有Omega-3脂肪酸的三文魚和亞麻籽，以及富含維他命A的紅蘿蔔和菠菜，這些都能促進頭髮健康。此外，維他命C含量高的柑橘類水果和莓果，以及富含鐵質的紅肉和綠葉蔬菜，也有助於改善頭髮狀況。

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