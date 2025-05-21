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21/05/2025

夏日的清新木質調！Givenchy高訂香氛新作：以柑橘和紅茶，帶來不易撞香的春夏氣息

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Text: Christy Yiu Photo: Givenchy

　　香水宛如一層隱形的肌膚，輕輕的包裹著我們，膩了容易撞香的香水，自然想探索更為獨特、優雅卻不張揚的香氣。

 

　　自2020年推出La Collection Particulière高訂香氛系列，Givenchy的香氛早已在我心中留有一席位。本季，品牌為系列帶來了三位以柑橘為基調的新成員 —— Tapageur、Desobeissant和L'enfant Terrible。

 

 

　　延續系列一貫的風格，三款新香水也用上簡而高雅的成分，亦能疊香使用，打造獨一無二的香氣。Tapageur為柑橘木質花香調，以綠柑橘精華與檀香木形成強烈對比，中調添加了斯里蘭卡純紅茶萃取和鳶尾花，予人活力感的同時，帶來一絲溫暖感。

 

Tapageur香氛

$1,995/100ml；$1,490/50ml

 

　　在三款新香水之中，Desobeissant偏向中性調，香氛添加了男士古龍水中較多用的小豆蔻精華，整體香氣為柑橘木香辛辣調，前調的雪松遇上中後調的小豆蔻和西爾維斯松精華，優雅氣息中傳來絲絲清新，華麗而低調，適合和另一半作為情侶香使用。

 

Desobeissant香氛

$1,995/100ml；$1,490/50ml

 

　　至於L'enfant Terrible，我必需以「命定香水」來形容它，因它結合了柑橘和木質麝香，還有尼日利亞純薑萃取，不過分的辛辣感，與溫暖的琥珀色調相融合，緩緩而來的雪松木香為整體香氣增添質感，褪去木質調貫有的冬日感，迷人的麝香清新氣息，令喜歡木香的我一試愛上。

 

L'enfant Terrible香氛

$1,995/100ml；$1,490/50ml

 

購買／查詢：Givenchy beauty

 

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