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02/06/2025

跟韓韶禧學「無瑕陶瓷肌妝」！白裏透紅的秘密彩妝清單：氣墊粉底、胭脂棒到五色眼影盤，全來自Dior！

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Text: Christy Yiu Photo: Dior

　　在日前於羅馬舉辦的Dior 2026早春度假系列大秀中，Maria Grazia Chiuri為時尚迷們帶來了一場集優雅與華麗美學於一身的視覺盛宴。除了精緻亮麗的設計，當晚的焦點相信也落在了品牌大使之一的韓韶禧身上。高貴優雅的透膚蕾絲造型，配搭知性氣質妝容，嬴盡全場目光！

 

 

 

　　這次韓韶禧的妝容清新典雅，呼應裸粉色的造型，底妝水潤透亮，腮紅偏向橘色調，散發紅潤好氣息；眼妝較著重於上下眼線，配搭捲曲分明的睫毛，營造出深邃眼睛造型。橙啡色系眼影散發淡淡的優雅感，不會喧賓奪主，配合經典橘紅唇色，整體妝容充滿夏日氛圍。

 

 

　　大家最想知的，必定是女神所使用的底妝清單！這次韓韶禧所使用的是Hydra Glow Cushion 0N色號，氣墊粉底採用網紗技術，更為貼膚，加上48小時保濕和SPF 50 PA+++防曬配方，主打夏日適用的輕透舒適感。胭脂方面則選用了Rosy Glow Stick 和Rosy Glow 077 Candy色號，胭脂棒隨酸鹼值變化出不同色彩，粉橘色調既顯白又提神，水光妝感更是自然不造作！

 

恆久貼肌透亮氣墊粉底 $695

Dior Forever Hydra Glow Cushion 0N

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專業後台玫瑰胭脂棒 $420

Dior Backstage Rosy Glow Stick 077 Candy

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專業後台玫瑰胭脂 $380

Dior Backstage Rosy Glow 077 Candy

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　　眼唇方面，化妝師為韓韶禧選用了人氣五色眼影的423 Amber Pearl色號，橙啡色搭配自然，備有啞緻、緞光、閃亮、金屬和閃爍質感，加上無重妝感的幼細霜狀眼影粉末配方，顯色又持久，適合從上班到約會，各種不同場合使用；最後以535 Red Desire經典色號的Dior Addict鏡光誘惑唇膏，為妝容添上亮澤氣息，女神妝容唾手可得！

 

高級訂製五色眼影 $610

Diorshow 5 Couleurs 423 Amber Pearl

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鏡光誘惑唇膏

Dior Addict 535 Red Desire $370

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查詢／購買：Dior

 

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