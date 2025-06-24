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24/06/2025

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　香港夏日的濕熱天叫人煩惱，待在冷氣地方才是度過炎夏的上上之策。但對於每天長期待在冷氣房的上族來說，皮膚或許會因冷氣，而感到異常乾燥，當中以頻繁清潔的雙手最為嚴重！除了多喝水，今天就為大家推薦數款適合夏日使用的護手霜，絕對是上班族們的恩物！

 

#1 Caudalie葡萄蔓極緻潤白護手霜

 

 

　　Caudalie 的 Vinoperfect 系列使用獨家專利成分 Viniferine 葡萄蔓萃取液，從並從色素沉澱基因著手美白，是法國女生人手一支的好物。系列本季迎來新成員葡萄蔓極緻潤白護手霜，含高達98% 天然純素成分，配合乳木果和牛油果油，乳霜質感細膩，滋養雙手而不油膩；經測試更證實：85%女性認同雙手肌膚更明亮！愈用愈亮白的護手霜，是夏日的護膚好拍擋吧！

 


Caudalie Vinoperfect葡萄蔓極緻潤白護手霜 $140／50ml

 

查詢／購買：Caudalie

 

#2 SUQQU 晶采護手霜

 

 

　　SUQQU除了美妝品，護膚品同樣做得出色。晶采護手霜使用了專為容易乾燥的手部肌膚設計的保濕配方，糅合植物保濕成分如羽扇豆提取物、橄欖葉提取物、 綠茶提取物等，能充分滋潤肌膚，吸收後肌膚表面清爽不黏膩；特別添加了折射率高的精油，可鎖住水分的同時帶來光澤效果。兩款護手霜分別為澄香和穩香，前者為經典柑橘花香，後者偏向溫暖木質調，芳香縈繞一整天。

 


SUQQU 晶采護手霜（澄香）$265／50ml

 


SUQQU 晶采護手霜（穩香）$265／50ml

 

查詢／購買：SUQQU

 

#3 Cetaphil 舒特膚潤膚膏

 

　　身邊不少敏感肌的朋友，都常常向我推薦舒特膚的這支「萬用膏」！潤膚膏注入品牌獨創的保濕修復配方，內含皮膚科醫生推薦的成分，如菸鹼醯胺、維他命原B5及甘油，達至全方位保濕舒緩、強化及修復敏感皮膚的功效，十分適合出現乾燥、繃緊、粗糙、泛紅及痕癢等症狀的敏感肌膚；加上無香料不會造成刺激，8除了身體，面部都適用！

 


Cetaphil 舒特膚潤膚膏 $97.9／100g

 

查詢／購買：Cetaphil  

 

 

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