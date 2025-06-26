居家健身新境界！從跑步機、單車機到智能啞鈴，體驗五星酒店愛牌Technogym的魅力

周末抽出一點時間，在熟悉的空間裡活動筋骨，也是一種放鬆身心靈的方式。說到在家健身，想訓練發揮最大效用，器材至為重要，畢竟買貴好過買錯。用過五星酒店健身室的設備，總難免好奇：究竟他們使用的是哪一個健身品牌？終於有答案——Technogym。

以智能健身體驗聞名的Technogym，早在城中深受頂級酒店和健身會所的肯定，像是麗思卡爾頓酒店、瑰麗酒店、香港美國會以及中文大學等，品牌主打智能連接設備生態系統，結合數碼服務、隨選訓練體驗及應用程式，讓每個用家都能隨時隨地，享受全面個人化的訓練體驗。

要說Technogym最Signature的作品，絕對是Personal系列，由著名意大利建築師 Antonio Citterio打造，集結以最奢華的材質和頂級工藝，從跑步機、單車機到重訓器材也是一應俱全；Personal系列均索價十多萬元起，皆因配備了開創性的 Technogym Live Console，提供了專業教練指導課程、個人化訓練方案、沉浸式戶外虛擬訓練以及多元娛樂選擇。

要入門級別，也有選擇。品牌今年最新推出Technogym Connected Dumbbells，集十二組不同重量的啞鈴於一身，內置感應器，可精準追蹤動作及訓練數據。Technogym出品，怎只如此簡單。系統易於調節，符合人體工學的啞鈴座更是優雅精巧，配備防滑練習瑜珈墊、按摩滾輪及彈力帶組合，加上Technogym App，即可輕鬆享受度身訂造的個人化鍛鍊。

有興趣體驗Technogym的健身產品，可到品牌位於觀塘的旗艦展廳看看；說到這裡，有燃燒起你健身的慾望嗎？

TECHNOGYM 香港

地址：觀塘海濱道 123 號 NEO 3 樓 303-304 室

營業時間：星期一至五，上午 9 時至下午 6 時

電話：(852) 3116 2622

官方網站：www.technogym.com/en-HK/