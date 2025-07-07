夏日法式祼妝教室：以這兩件 Laura Mercier 法寶，打造宛如被陽光親吻的柔暖好氣色！

法國女生的 Flawless skin 往往是美妝教科書的典範，尤其是那宛如原生肌的自然妝容，適合炎熱的夏天。法式祼妝的要點，除了落在底妝，修容和唇妝同樣重要。而身為懶人一族，當然想以最少步驟輕鬆完成底妝；今次，DIVA 就帶大家走進 Laura Mercier 的美妝教室，看看如何打造法式 Bonne Mine 光澤亮妝！

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Bonne Mine 在中文是「好氣色」的意思，此妝容靈感源自陽光假期或運動後的自然紅潤，讓肌膚散發光澤，營造出「無妝感」的活力氣息，是 Laura Mercier 法式無瑕妝藝的精髓。

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想肌膚綻放宛如被陽光親吻的柔暖好氣色光澤，胭脂以外還要靠修容。柔光立體修容盤延伸自品牌大熱的的極致潤色胭脂系列，二合一的設計方便易上手，啞緻中性暖色可輕鬆為面頰塑造立體輪廓，珠光玫瑰色則可為肌膚添上光澤感，可單獨或搭配使用；加上配方不含滑石粉以及經皮膚科醫生測試，不阻塞毛孔和致痘，敏感肌女生亦不用擔心。

傳統古銅妝以「3」字或「E」字手法修飾輪廓，界線和妝效也較分明，想更為自然，讓妝容散發柔和光感，可以斜角修容掃同時沾取兩色，於手背輕輕去除多餘粉末後，掃於面部高位及中央位置；若要強調立體感，則可先用斜角修容掃沾取啞緻修容色，掃於面頰、太陽穴及額頭，將餘粉輕掃鼻樑及面部中央；再沾取玫瑰珠光色，輕掃於面頰及鼻樑，令肌膚更顯立體健康，自然又紅潤。

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唇妝方面，可搭配大熱的全新幻魅輕緞絲光唇膏 ，主打奶油般的極致輕薄的質感，配方蘊含高達 89% 天然養唇配方，糅合木魯星果棕脂、乳木果油、法國西梅油、葡萄籽油和透明質酸，深層滋養和修護受損屏障，顯色之餘持續潤澤 16 小時；想提升唇妝亮澤感，亦可疊加同色系的潤唇彩，尤其適合沙漠嘴人士使用。

10款色調中，以 738 Les Halles 最為人氣，玉桂粉色適合日常妝容；628 St. Germain 則偏向自然粉色調，適合約會等場合使用，成熟優雅不浮誇。

查詢／購買：Laura Mercier