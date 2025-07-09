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09/07/2025

褪去夏日悶熱感的一抹清新：步入CHANEL CHANCE期間限定體驗館，一探香氛神秘國度

#Editor’s Pick #銅鑼灣 #Chanel #Makeup #香奈兒 #TAKE YOUR CHANCE 把握機遇體驗館 #Skincare #Body Care & Hair #京華中心 #Editors Pick #Skin & Body Care
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Text: Christy Yiu Photo: CHANEL

　　Gabrielle Chanel曾說「機會是自己的靈魂」，對這位傳奇人物來說，不論是邂逅或相逢，早已埋下伏筆，從不是偶爾巧合。2003年，香奈兒以「Chance」為名，演繹 Gabrielle Chanel 的「機會」，系列面世至今的四款香水，象徵了四個機遇、宛如四款護身符，成為了女生梳妝枱上那支屹立的幸運香水。

 

 

　　這天路過銅鑼灣京華中心，發現 CHANEL 的活動體驗館換上了如紫羅蘭般的柔和淡紫色裝潢，原來是繼粉紅色的 CHANCE EAU TENDRE、綠色的 CHANCE EAU FRAÎCHE 和橙色的 CHANCE EAU VÎVE，CHANCE 系列今年迎來新成員 ── 紫色的 CHANCE EAU SPLENDIDE。

 

 

　　步入體驗館，映入眼簾的是滿滿的紫色，彷如走進了香氛的神秘國度，大大小小的 CHANCE 香水瓶更是十分「打卡able」，難得來到，首要任務當然是試香。

 


CHANCE EAU SPLENDIDE
$1,620／100ml｜$1,130／50ml

 

　　CHANCE EAU SPLENDIDE 由品牌首席調香師 Olivier Polge 打造，散發樹莓香調，夾雜清爽水果、玫瑰與紫羅蘭香氣層次，融入 CHANEL 於格拉斯園圃種植的天竺葵、柔和的花香中調，還有隨之而來的雪松與白麝香，優雅的花香木質香氣，彷彿褪去了夏日的悶熱感。

 

CHANCE EAU SPLENDIDE 由今年29歲的比利時唱作人 Angèle 擔任形象大使

 

　　除了 CHANCE 系列，體驗館內還有不少 CHANEL 的人氣妝品；同為香氛彩妝迷的大家，記得也要「把握機遇」了。

 

 

CHANEL TAKE YOUR CHANCE 把握機遇體驗館

日期：即日至2025年8月7日

時間：11:00至21:00

地址：銅鑼灣渣甸街 5-19 號京華中心地下

 

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