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14/07/2025

不用再跑到專櫃了！THREE限定概念店登陸中環ifc：筆記5大皇牌產品，踏上平衡與潔淨的感官之旅

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Text: Christy Yiu Photo: THREE

　　相信對於鍾情天然護膚的女生來說，日本品牌 THREE 絕對不陌生吧！以往想入手 THREE 的人氣潔膚油，或是大熱的是彩妝品，也要專程跑去百貨公司專櫃逐一試用。今夏品牌終於為大家帶來好消息 —— THREE 的限定概念店已正式登陸  ifc mall，把獨有的日系極簡美學，直接融入日常步伐之中！

 

 

　　限定店麻雀雖小，五臟俱全；集齊了護膚、彩妝、頭髮護理、身體護理以至精油香氣的完整系列，比起在專櫃，更能好好體驗 THREE 的植物香氣與療癒質感。身為真實用家的編者，這次就趁機為大家介紹品牌的數樣皇牌產品！

 

THREE Balancing Cleansing Oil N 平衡潔膚油 $350

 

　　THREE的潔膚油有多人氣相信不用多說，升級版的潔膚油以 THREE 獨創萃取物「茶籽油」及具有強效潔膚功效的「甜橙果皮油」為主要成分，主打高效潔膚力卻同時具有宛如精華般養膚效果。

 

　　茶籽油具極高親膚性，與人體皮脂構造相似，可徹底卸除彩妝和防曬產品，同時維持肌膚水分；而甜橙果皮油則具有高效潔淨能力，其溫熱特性有助疏通毛孔和促進血液循環，一次排走過剩油脂及污垢。潔膚油質感清爽不油膩，上面輕易推開，過水後亦沒有繃緊感。加上清新獨特的草本香氣，為潔膚儀式大大加分。

 

Balancing Stem Jelly Wash平衡萃本潔面啫喱 $300

 

　　卸好妝也別忘了洗面，Balancing Stem Jelly Wash 主打冰涼柔滑的啫喱質地，清新的質感十分適合頁日使用！由於是啫喱狀，使用時無需起泡，只需濕手塗在上面，輕輕的打圈按摩；潔面啫喱含植物磨砂膏、梨汁發酵液和石南葉白千層精油等主要成分，可深入毛孔吸附多餘皮脂與污垢，同時潤角質層，保留肌膚的水潤與柔嫩，過水後同樣清爽不繃緊。

 

Balancing Protective UV Cream平衡修護防曬乳 SPF40 / PA+++ $330

 

　　夏日護膚最重要的步驟是甚麼？防曬！相比常見的 SPF 50 防曬系數，THREE 的平衡修護防曬乳稍為降低至SPF 40，讓防曬乳質感更為水潤輕盈；配方添加熊本縣南阿蘇的檸檬草精油，以及鹿兒島縣產的天然竹纖維，幫助抵禦外界刺激，同時防止乾燥。防曬乳清新芳香，加上耐水耐磨，是適合每日使用的植物性防曬。

 

High Performance Cream Moisture Glow 3合1煥彩保濕防曬底霜 $350

 

　　THREE 的底妝組合絕對是我的私心推薦，3合1煥彩保濕防曬底霜主打蘊含75% 精華成分，上面如精華般舒適，其輕薄質感源自THREE將粉體含量減到最低，並採用獨創「凝光精華配方」，透過反射光線來遮蓋膚色不均和肌膚暗沉等問題，同時並提升輪廓立體感和臉部澎潤感；加上 SPF26／PA+++ 的防曬系數，上妝同時護膚，是我的 Everyday Go-to item。

 

Advanced Ethereal Smooth Operator Loose Powder柔光極致晶透蜜粉 $410

 

　　柔光極致晶透蜜粉是我多次回購的必備蜜粉！粉質細膩如無物，上面0厚重粉感，油肌如我也能一抹撫平毛孔，獨特之處在於其「彈潤粉體」，使肌膚產生絲滑潤澤質感，褪去油光卻同時保留了肌膚透亮光澤感；配合特製的 Mochi 粉撲使用，貼膚舒適，重複疊擦也不會出現斑駁情況，妝效超自然！

 

THREE 期間限定店

日期：即日至2025 年 10月 9 日

地點：中環 ifc mall L1 中庭Kiosk LA1

 

查詢／購買：THREE

 

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