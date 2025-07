不用再跑到專櫃了！THREE限定概念店登陸中環ifc：筆記5大皇牌產品，踏上平衡與潔淨的感官之旅

相信對於鍾情天然護膚的女生來說,日本品牌 THREE 絕對不陌生吧!以往想入手 THREE 的人氣潔膚油,或是大熱的是彩妝品,也要專程跑去百貨公司專櫃逐一試用。今夏品牌終於為大家帶來好消息 —— THREE 的限定概念店已正式登陸 ifc mall,把獨有的日系極簡美學,直接融入日常步伐之中!

