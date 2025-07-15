Threads大熱美妝品推薦：人見人愛Chanel大熱唇膏、Jennie私下愛用香氛品牌、Waterbomb女神都用這款定妝噴霧！

Threads絕對是時下年輕人最愛的社交平台，除了「食花生」看看熱門話題，用家的自家寶藏分享也是時尚美妝控不能錯過的！今次為大家推薦4款在Threads上人見人愛、必收藏美妝好物，有素人分享也有女星愛用品，一起來看看吧！

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Waterbomb女神權恩妃都用：Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧

擁有甜美樣貌、姣好身材，而且唱跳實力非凡的Waterbomb女神權恩妃，今年在Waterbomb上，又以性感造型和熱舞表演引起網民熱烈討論，就連女生都被她迷倒！

因為Waterbomb舞台上會有射水、潑水的環節，定妝就是各位女星化妝最重要的部分，恩妃最近就分享了她的Waterbomb幕後準備花絮，化妝師手上的Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧，就馬上被網民瘋傳甚至搶購一波！

Laura Mercier 最新產品輕感持久定妝噴霧，配方包括極高98%護膚成分，配上升級細緻噴頭，為肌膚提供全日潤澤保濕及控油效果，24小時完美防水防汗，鎖住妝容，不脫妝、不暈染，輕盈水霧帶有柔焦功效，亦可令妝感更細膩貼服。香港區暫時現開放預售，預計８月下旬出貨，有興趣的朋友記住預購！

查詢：Laura Mercier

《單身即地獄 4》李時安推薦：Keep in touch 超強隱形毛孔/去油光提亮蜜粉

另一位在Waterbomb上引起熱話的女神，就是出現《Produce 48》和《單身即地獄 4》的李時安，李時安與權恩妃的合作舞台同樣掀起熱潮。

李時安在個人YouTube頻道上亦不時大方分享美妝心得，她表示自己特別鍾情透亮、自然的妝容，而她出鏡時的隱形毛孔神器，原來就是 Keep in Touch 的礦物定妝蜜粉，就連網民都紛紛分享此好物真的是一試愛上！Keep in Touch礦物定妝蜜粉的粉質細膩且呈半透明色澤，有效修飾膚色不均又不會產生厚重粉感，讓肌膚有瞬間柔焦效果，毛孔和細紋也一次過隱形！

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查詢：Keep in Touch

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