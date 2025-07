Threads大熱美妝品推薦：人見人愛Chanel大熱唇膏、Jennie私下愛用香氛品牌、Waterbomb女神都用這款定妝噴霧！

李時安在個人YouTube頻道上亦不時大方分享美妝心得,她表示自己特別鍾情透亮、自然的妝容,而她出鏡時的隱形毛孔神器,原來就是 Keep in Touch 的礦物定妝蜜粉,就連網民都紛紛分享此好物真的是一試愛上!Keep in Touch礦物定妝蜜粉的粉質細膩且呈半透明色澤,有效修飾膚色不均又不會產生厚重粉感,讓肌膚有瞬間柔焦效果,毛孔和細紋也一次過隱形!

