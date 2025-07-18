Le Labo 城市系列香水即將回歸！走進首爾和北京的香氛實驗室，沉浸於城市獨有的香氣

Le Labo 的 City Exclusive 系列，就像是一封寄給城市的嗅覺情書。每年9月，世界各地的香迷都會像朝聖般湧入門市，只為一聞不同城市的氣息。轉眼間2025年已過一半，在迎接City Exclusive 系列回歸的同時，Le Lebo位於首爾韓屋和北京四合院實驗室亦已啟幕；作為香迷，怎能不去潮聖一下！

首爾韓屋實驗室：全球第四間Le Labo咖啡館！

Le Labo北村韓屋實驗室坐落於歷史悠久的韓屋村中心，融合「慢調香氛」工藝、「wabi-sabi」侘寂哲學與韓國傳統美學。品牌向韓屋崇尚自然、簡樸與匠心的精神致敬，保留原始石砌結構，裝潢同時融入了景福宮紋樣木地板、韓紙（桑皮紙）與手工麻布等元素，營造出溫暖自然的氛圍。

韓屋實驗室由兩棟建築組成，首棟設有沉浸式「香氛風琴室」，訪客可觸摸原料，並透過木窗觀賞手工調香儀式；空間內陳列著居家香氛系列，搭配天然石雕水槽，讓大家體驗身體護理產品。第二棟則是全球第四間的Le Labo咖啡館，延續品牌一貫美學，傳統懸吊門通向古樹庭院，伴隨咖啡與純素糕點。透過香氣，把心靈與環境連結，好好的放慢腳步，過上一天也不錯。

北京四合院實驗室：中西合璧之處

至於北京的四合院實驗室，則坐落於王府中環19號府，是貝子府舊址，別具歷史意義。四合院的核心精神在於「合」——人與天地、自然、空間的和諧共生，而這間全新香氛實驗室首次將侘寂美學理念帶入傳統四合院建築，將環繞的三間房室打造成不同的體驗空間，成為了古遠傳統與當代創新的交匯處。

四合院香氛實驗室的三間獨立房室由遊廊相連，步入其間，有一方天然石料製成的香案靜候每位到訪者，繼而通向一個由房室環抱的寧靜院落。探索始於首間名為「啟室」的房室，以傳統中藥鋪為靈感的核心，陳列著經典香氛系列作品，一中一西，卻亳無違和感。

City Exclusive城市限定系列即將回歸！

即使未有計劃外遊， City Exclusive城市限定系列即將於9月回歸香港！除了香港限定的經典白花柑橘香BIGARADE 18，亦有來自其他城市的香氣，如去年新加入墨西哥城限定的香菜酸橙調Coriandre 39、代表東京的人氣GAIAC 10 等，讓你喚醒那記憶的香氣。

Le Labo北村韓屋實驗室

地址：首爾市鐘路區北村路5나길5

Le Labo北京四合院實驗室

地址：北京市王府井大街269號