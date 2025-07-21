21/07/2025
2025夏日美甲推薦！奶黃油畫風、香甜水果皮、絕美貓眼腮紅，以指尖為炎夏降溫！
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有留意美甲潮流的女士都不難發現，春季的大熱美甲款式鍾情柔和、光澤感，在來到炎熱夏日，從質感和色調上突顯的清爽活力就更受歡迎，今次為大家介紹三款今年夏天必試的美甲款式，快來為指甲換新裝！
2025夏日美甲推薦：奶黃小花油畫風
夏日約會總是充滿清新又浪漫的少女感氛圍，而花朵絕對是不能沒有的元素，今年特別流行奶油淡黃色的花朵圖案，雛菊、牡丹、鬱金香、向日葵都是不錯的選擇，而在圖案上以細膩筆觸、暈染、色彩層次堆疊等技巧來營造出獨特油畫風格，更可為美甲添上充滿藝術感的高級浪漫氛圍。
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