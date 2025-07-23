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23/07/2025

唇膏都可以空瓶！保濕不脫皮、持久、色調實用，私心推介3款必收藏絕美唇妝品！

#Editor’s Pick、Makeup #美妝 #Mac #唇膏 #唇彩 #KATE #Dior Beauty #Editors Pick #Makeup Trends
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Text: Tiffany Chan Photo: 品牌圖片

　　唇膏絕對是女士不能抗拒的美妝品之一，新系列、新色調、新包裝，只要正在熱潮又合眼緣，統統都是入手的好理由。可惜唇妝品的世界就是習慣貪新厭舊，坊間有上萬千款唇妝單品，即使撇除雷品及買錯色號，你有多少支是可以確確實實的用完？今次編者為大家介紹三款經過真人體驗，可以每天使用兼用至空瓶、見底的唇膏及唇彩，一起來看看！

 

 
 
 
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안유진 AN YUJIN（@_yujin_an）分享的貼文

 

 
 
 
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혜정（@hyejxong__）分享的貼文

 

Threads、IG大推，小資女必備：KATE怪獸級持色唇膏 #03 暖陽奶茶

 

　　高性價比的KATE Tokyo一向是小資女喜歡的日本上架品牌，而其不論在Threads或Instagram都大受好評及推崇的皇牌唇膏 – – 怪獸級持色唇膏，最近編者也被它深深吸引著，也是手袋及化妝枱必備，選擇的就是 #03 暖陽奶茶色調。此「怪獸唇膏」主打「高保濕」、「高顯色」、「高持色」三大特點，既保濕又帶有點珠光的光澤，不會顯唇紋，同時採用獨家技術將唇膏轉化為凍狀薄膜，做到長時間維持唇色的效果。「暖陽奶茶」更是一款十分適合日常自然妝容的奶茶色唇膏，能提亮膚色又帶有暖色調，突顯溫柔而簡潔的妝容，懶惰的編者更會以它一併當作胭脂使用，輕鬆簡單就做到顯出好氣息的日常妝容。

 

 
 
 
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歐米Naomi（@alohaomi7）分享的貼文

 


KATE怪獸級持色唇膏 #03 暖陽奶茶 $99

 

查詢：KATE Tokyo  

 

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