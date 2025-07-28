柑橘香氣控集合！漫步於 Diptyque 夏日果園概念店，置身南法的盛夏午後

若說四季也有獨自的氣味，那麼香港的夏日就是混雜著汗水的味道。一絲清新的香氣，往往能褪去夏天的悶熱感。而今個夏日，Diptyque 就迎來了香港首間地鋪概念店，把 Diptyque 香氣宇宙中的夢幻伊甸花園帶到鬧市中！

自打入了香港市場，Diptyque 的人氣有增無減，對編者來說早已不再「小眾」。這次 Diptyque 的概念店位於中環荷李活道，樓高兩層，結合品牌的低調生活美學，外牆飾上了巴黎藝術家 MarieVictoire de Bascher 的插畫作品，新鮮水果圖案在陽光灑落的時分栩栩如生；室內的翠綠棚架則彷照了花園涼亭及溫室結構，宛如炎夏的一處喘息空間。

步入概念店一樓，到處可見夏日水果裝飾，同時陳列著 Diptyque 的個人香氛、身體護膚、香氛蠟燭及裝飾精品等，當中焦點是今季的夏日果園系列，有融合靈動辛香，散發柑橘清新芬芳的海絲佩拉蒂之水（L’Eau des Hespérides）；亦有最為人氣的香調伊里奥（Ilio）的髮香噴霧、首推的限量版護唇油、以及香氛洗髮水和沐浴啫喱等等，完美詮釋了Diptyque的夏日護理儀式。

至於上層則設有藝術工作坊空間，今夏打響頭炮的有夏日彩繪之藝工作坊和夏日種植之藝工作坊。前者為手繪行李牌，運用色彩與夏日果園意境，打造獨一無二的 Diptyque 行李牌！後者則讓大家沉浸於 Diptyque 的生活之藝，學習如何將蠟燭杯重用，轉變為精緻的夏日盆栽，用以綴飾家居。

除了工作坊，店內亦有夏日許願樹幸運抽獎、各種限定禮遇等；成功登記成為會員亦可獲贈夏日明信片及夏日香氛試用裝，可以玩足一整個下午！

Diptyque 夏日果園概念店

地址：中環荷里活道 57-59 號

時間：每天上午11時至晚上8時

電話：5508 9816

工作坊登記：按此