04/08/2025
升級版貴婦保養來了！開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列：精華以外，日夜乳液才是隱藏王牌！
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。
今天，編輯部就和大家一起開箱 Clé de Peau Beauté 的Key Radiance Care鉑鑽源亮細胞系列，從最人氣的 The Serum 煥活細胞精華開始，一探這個標誌性奢華系列的升級之作！
「科研」和「抗老」是Key Radiance Care系列的關鍵詞，產品主打日夜分明的護膚體驗，除了The Serum和兩款精華水，乳液和乳霜也分成日用和夜用，十分講究。大家最熟悉的The Serum 主要成分為鑽光百合萃取與甘油，具能喚醒肌膚細胞的功效，提升自我修復與防禦能力。精華質感輕盈絲滑，肌膚輕易就能吸收，臨床測試14日內提升肌膚的光澤、柔滑度和飽滿度。
精華水分為兩款：Hydro-Softening Essence Lotion 鉑鑽凝亮柔膚精華水及Hydro-Clarifying Essence Lotion 鉑鑽凝亮淨膚精華水。兩者均添加高濃度米麴酵母精華，加上品牌獨家的 NutriHydro-stock 滲透技術，可將保濕成分送達肌膚深層。柔膚精華水當中特別加入了迷迭香葉精華，可進一步改善粗糙乾燥，適合乾肌人士；而淨膚精華水則含金縷梅葉精華，有平衡油脂、淨化老廢角質的作用，較適合混合／油肌人士使用。
Key Radiance Care的獨特之處在於同時推出了乳液和乳霜，兩者同樣有日用夜用之分，對講究的用家來說可謂十分貼心。先看日用版本，Protective Day Emulsion 鉑鑽日間活膚乳液和Advanced Protective Day Cream 鉑鑽日間活膚乳霜同樣有SPF25 PA+++的防曬系數，配方含珍稀山繡球葉精華及「日間規律調控科技」，可強化肌膚日間的防禦力與彈性。乳液版本質感透薄，加上防曬效能，混合肌的編者在妝前使用也亳無負擔，推介可每日使用，作為養膚的第一步。
夜間護理方面，有Intensive Night Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液與Advanced Intensive Night Cream 鉑鑽夜間修護乳霜，用上含苦橙花精華的「夜間規律調控科技」，專注於激活夜間自我修復與再生能力。質感方面固然較日霜厚，卻是零黏膩感，如絲絨般細膩；編者亦實試了乳液版本，翌日起床肌膚更如飲飽水般水嫩光澤、底妝十分貼服，已放入我的肌膚急救箱！
順帶一提，為慶祝全新升級的Key Radiance Care系列，Clé de Peau Beauté 亦在銅鑼灣SOGO設置了「Full Radiance Ahead」期間限定店，除了有齊一系列產品，亦有打卡照相區以及甘比鈎織品牌Happy Yarn的限量吊飾作禮品（購物滿額可享）！
Clé de Peau Beauté「Full Radiance Ahead」期間限定店
日期：8月2日－8月11日
時間：10:00－22:00
地點：銅鑼灣崇光百貨G/F
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