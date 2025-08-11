Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

11/08/2025

一噴即保濕、抗熱、消暑！Office、手袋必備，6大身體及面部清爽噴霧推介

#Lush #La Roche Posay #Nonfiction #fresh #LA MER #面部噴霧 #Aesop #Editor’s Pick #保濕 #Skincare #Body Care & Hair #2025夏天 #抗熱 #身體噴霧 #消暑 #Editors Pick #Skin & Body Care
  • 收藏文章
Text: Tiffany Chan Photo: 品牌相片

　　香港每年炎炎夏季都伴隨高溫及潮濕天氣，空氣中永遠都瀰漫著一層黏膩悶熱感。不論是上班族、學生，都深深體會汗水與油光襲來的不適——加上頻繁進出冷氣地方與戶外，臉部甚至身體肌膚都易出現乾燥或敏感等問題。因此，一瓶清新保濕噴霧絕對是日常手袋裏不可或缺的急救神器。只需輕輕一噴，即時達至舒緩悶熱、補充水分和鎮靜肌膚的作用，瞬間煥發神采。今次為大家推介幾款身體及面部清爽噴霧，助你輕鬆對抗酷暑，清爽自在展現夏日時尚態度。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

묵화mookwa（@1017kk）分享的貼文

 

#1 La Roche Posay 溫泉舒緩噴霧

 

　　La Roche Posay 一向是敏感肌人士特別推崇的品牌，溫泉舒緩噴霧屬於100%天然來源抗氧溫泉水，源自法國溫泉，主打舒敏鎮靜、強化肌膚抵禦力，而且不含酒精，助敏感肌減少不適，濕疹肌亦可安心使用，尤其適合在戶外活動期間或曬後使用。

 

La Roche Posay 溫泉舒緩噴霧 $165/300ml

 

#2 La Mer The Revitalizing Mist 活膚舒緩噴霧

 

　　貴婦級品牌La Mer的尊貴活膚舒緩噴霧配方，蘊含海洋植物精華以及大量豐富滋養成分，有效瞬間清爽喚膚，同時有助肌膚持續吸收養分。

 

La Mer 活膚舒緩噴霧 $775/100ml

 

#3 Fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧

 

　　這款多功能補濕噴霧含豐富大馬士革玫瑰萃取物與玫瑰水，有助收細毛孔、舒緩和軟化肌膚，任何時間都能為肌膚即時補水，清新而浪漫的玫瑰香氣更使人一噴心擴神怡。

 

Fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧 $240/100ml

 

下一頁：身體清爽涼感噴霧推介！-

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
You May Also Like
#Lush #La Roche Posay #Nonfiction #fresh #LA MER #面部噴霧 #Aesop #Editor’s Pick #保濕 #Skincare #Body Care & Hair #2025夏天 #抗熱 #身體噴霧 #消暑 #Editors Pick #Skin & Body Care
More on Beauty

版主留言

Beauty Columnists
More
放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk