一噴即保濕、抗熱、消暑！Office、手袋必備，6大身體及面部清爽噴霧推介

香港每年炎炎夏季都伴隨高溫及潮濕天氣，空氣中永遠都瀰漫著一層黏膩悶熱感。不論是上班族、學生，都深深體會汗水與油光襲來的不適——加上頻繁進出冷氣地方與戶外，臉部甚至身體肌膚都易出現乾燥或敏感等問題。因此，一瓶清新保濕噴霧絕對是日常手袋裏不可或缺的急救神器。只需輕輕一噴，即時達至舒緩悶熱、補充水分和鎮靜肌膚的作用，瞬間煥發神采。今次為大家推介幾款身體及面部清爽噴霧，助你輕鬆對抗酷暑，清爽自在展現夏日時尚態度。

在 Instagram 查看這則貼文 묵화mookwa（@1017kk）分享的貼文

#1 La Roche Posay 溫泉舒緩噴霧

La Roche Posay 一向是敏感肌人士特別推崇的品牌，溫泉舒緩噴霧屬於100%天然來源抗氧溫泉水，源自法國溫泉，主打舒敏鎮靜、強化肌膚抵禦力，而且不含酒精，助敏感肌減少不適，濕疹肌亦可安心使用，尤其適合在戶外活動期間或曬後使用。

#2 La Mer The Revitalizing Mist 活膚舒緩噴霧

貴婦級品牌La Mer的尊貴活膚舒緩噴霧配方，蘊含海洋植物精華以及大量豐富滋養成分，有效瞬間清爽喚膚，同時有助肌膚持續吸收養分。

#3 Fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧

這款多功能補濕噴霧含豐富大馬士革玫瑰萃取物與玫瑰水，有助收細毛孔、舒緩和軟化肌膚，任何時間都能為肌膚即時補水，清新而浪漫的玫瑰香氣更使人一噴心擴神怡。

下一頁：身體清爽涼感噴霧推介！-