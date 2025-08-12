「美魔女」的日常：護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika Chen：保養是送給自己的禮物

在這個節奏急促的世界裏，我們忙於工作與生活瑣事，往往把自己放在最後一位。久而久之，連最基本的護膚步驟也變得得過且過。

「再這樣的懶，後悔的只會是將來的自己。」看著鏡子映射的疲態，再看看眼前的這位「美魔女」，不禁讓我反思：如此下去，三十年後的自己，會變成怎樣？

已踏入五十之齡的 Erika，除了有著生物化學背景，亦是一位資深的美容專家。數月前，親自將美國科研護膚品牌 Matter of Fact 引入香港，在消費力疲弱、競爭激烈的市場環境下，為甚麼還要選擇這樣的時機出手？「因為Fact is performance，就是這麼簡單。」

「其實我以前曾在藥廠工作，雖然已經很多年沒再從事相關工作，也很少跟人提起自己是 Biochemist，但後來我發現自己真的很喜歡護膚。」Erika笑著說。「所以我開始自己研究成分，翻查世界各地的資料和研究報告，然後就當自己是白老鼠，亂試各種產品。沒想到，那些早年接受的 Biochemist 訓練，現在竟然還派得上用場。」看著她幾乎無瑕的肌膚狀態，先不談生意，光是她對成分的執著與認真，已足以讓人信服。

過往女生要選購護膚品，會看雜誌廣告、找專櫃的美容顧問推薦，但一路走來，美容業界也經歷了不少變化，變得更科學化，彷彿證實Erika 早就走對了路：「十年前開始流行 Organic，五、六年前是 Clean beauty，近兩年則是強調臨床證據的產品。對消費者來說，這絕對是好事——有更多科學突破和創新，加上 Biotech 技術的進步，令很多以前做不到的護膚效果，如今都變得可能。」

