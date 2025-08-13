盛夏綻放好氣息！從日本人氣限量版胭脂到今季熱賣液態腮紅，5款必收新品一次看！

在這個陽光燦爛的季節，一抹自然紅潤的好氣色，是提升妝容魅力的關鍵；從日本話題限定款到今季熱賣的液態腮紅，各大美妝品牌也紛紛推出胭脂新作，讓人超心動！今期，為大家精選5款今夏必收的話題腮紅新品，讓你輕鬆綻放盛夏好氣息！



#1 SUQQU 晶采韻妍胭脂

SUQQU 今季再次帶來全新限定色號的晶采韻妍胭脂，以日本自古以來的自然配色美學為靈感，將柔和血色與通透光澤巧妙融合於胭脂盤之中，主打高雅而細膩的妝容質感。新色有「07 彩望」和「08 透眺」，前者以豆沙調淡紅色胭脂搭配透亮粉色高光，輕柔暈染出自然嬌嫩的紅潤光澤；後者則在純淨珊瑚色中加入藍色高光，為妝容注入透明感，在日本上架後即成大熱，若有機會，不妨也到香港專櫃試試色。

查詢／購買：SUQQU

#2 NARS The Multiple 多效彩妝棒

若數最「多效」的胭脂，相信絕對是 NARS 的 The Multiple 彩妝棒。小小的一支就能輕鬆駕馭胭脂、唇彩，甚至眼影，無論是趕時間還是想快速補妝也能輕鬆完成，是都市女生化妝袋裡的必備神器！

今季 The Multiple 以升級配方登場，帶來12款鮮豔百搭的色調，除了人氣的 SEX APPEAL 色號，還有近期大熱的桃系色調 BEHAVE 和 DAZED。彩妝棒使用霜轉粉技術，質地絲滑加上防水防汗配方，任何時間塗抹也不會影響底妝；此外，彩妝棒配方含桃核油，滋養度亦十分足夠，不過如果像編者一樣是乾唇，建議也先塗潤唇膏打底，才用作唇彩使用。值得一提的是，每支彩妝棒更可使用高達 1,200 次，性價比超高！

查詢／購買：NARS

#3 Huda Beauty Blush Filter 液體胭脂

Huda Beauty 的人氣 Blush Filter 亦迎來了新色，延續 Blush Filter 系列的輕盈配方，三款新色同樣擁有柔焦毛孔的效果，Bubble Gum 為夢幻柔美的粉紅色、Sunset Lychee是近年大熱的橘色系胭脂，而 Intense Guava 則是電光粉紅色，適合大膽風格的妝容。胭脂液用起來亦十分簡單，單塗或疊塗都亳無難度，加上香甜的糖果味，大大提升打扮的儀式感。

查詢／購買：Sephora

#4 Dior 恒久貼肌柔霧胭脂液

Jisoo 同款來了！Dior 的全新恆久貼肌柔霧胭脂液，主打啞緻效果兼柔焦色彩，為蘋果肌增添迷人的粉嫩氣色；配方同樣採用從霜轉粉技術，結合粉末與精油，上面後宛如第二層肌膚，自然貼服；胭脂液的另一獨特之處在於兼具保濕功效，利用透明質酸維持肌膚水潤度，同時預防乾燥缺水，因此妝感較一般胭脂液更具光澤感，一抹散發原生肌般的好氣息。而 Jisoo 手上同款的相信是 01 色號，粉絲們快快筆記下來！

查詢／購買：Dior

#5 ARMANI beauty水潤絲光高光胭脂液

至於 ARMANI beauty 的水潤絲光高光胭脂液則如其名，主打輕盈無重的水光妝感。配方使用水漾轉化科技，使胭脂液更容易融入肌膚，質感輕透更能持妝12小。#50.5 的 Rosy Peach 色號是人氣百搭之選，加上珍珠光微粒，呈現自然的粉嫩光澤，適合日常妝容使用；喜歡更粉嫩的感覺，則可一試 #62 Delicate Mauve，讓雙頰增添一絲少女氣息。

查詢／購買：ARMANI beauty