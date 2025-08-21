Beauty
21/08/2025

Louis Vuitton 首個彩妝系列來了！過千元的奢華唇膏和眼影盤，你會入手嗎？

Text: Christy Yiu Photo: Louis Vuitton

　　要說美妝界本年最大的事件，相信絕對是 Louis Vuitton 正式發表首個彩妝系列「La Beauté Louis Vuitton」！這個由全球知名彩妝大師 Pat McGrath 操刀的彩妝系列，傾注了 Louis Vuitton 的時尚靈魂，以「極盡奢華」來形容也不為過。日前，品牌終於公開了首波單品細節，光是定價已震撼了不少人。

 

 
 
 
Louis Vuitton（@louisvuitton）分享的貼文

 

　　早在品牌宣佈找來 Pat McGrath 擔大旗時，已掀起業界哄動，畢竟 Pat 作為當代最具影響力的彩妝師，究竟會為 Louis Vuitton 帶來甚麼衝擊？答案已揭曉 —— 「天價級」（比 Pat McGrath 自身品牌貴一大截）的唇膏、眼影盤還有專屬小皮具。

 

 

　　這次 Louis Vuitton 以 LV Rouge 唇膏打響頭炮，一次過推出 55 種色調，十分進取。唇膏分為緞光與霧面兩種質地，分別有 27 色與 28 色，代表色號有 896 Monogram Rouge、203 Rose Odyssée、854 Rouge Louis 等。成分方面，蘊含 85% 護膚基底，包括乳木果油、透明質酸與天然花蠟（如含羞草、玫瑰、茉莉），着重於上色和持久保濕的妝效。

 


LV Rouge $1,250｜補充裝 $530

 

　　此外，唇膏亦有 LV 調香大師 Jacques Cavallier Belletrud 加乘，調製出系列專屬香氛。唇膏管設計方面，訂製 Monogram 唇膏蕊芯刻有色號名稱，加上花卉圖騰的鎖定系統，可讓唇芯與底座緊貼；至於售價？單支唇膏售價為 $1,250，補充裝為 $530，甚是矜貴。

 


同時間登場的還有 LV Baume 潤唇膏，共有 10 種自然色調，售價和 LV Rouge一樣。
LV Baume $1,250｜補充裝 $530

 

　　唇膏還未算誇張，因為還有這盤價值二千元的 LV Ombres 四色眼影盤。眼影盤共推出 8 組配色，每盤包含三種日常色與一種驚喜色，質地涵蓋霧面、緞光與金屬光澤；包裝設計延續 LV 經典 Monogram 元素，以金黑配色搭配黃銅細節，同樣使用可補充式設計，眼影盤售價$1,950，補充裝為 $710。

 


LV Ombres 四色眼影盤 $1,950｜補充裝 $710

 


在公開 La Beauté Louis Vuitton 的同時，LV 亦宣佈將推出為此系列特別打造的專屬收納皮具，像是包括唇膏盒、化妝掃套裝和化妝箱等。

 

　　根據 Louis Vuitton 官網，La Beauté 系列將於 2025 年 8 月 29 日開始於品牌指定專門店與官方網站開售，這些「天價級」的彩妝品，你又會入手嗎？

 

查詢／購買：Louis Vuitton

 

 

我要回應
