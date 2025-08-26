Beauty
26/08/2025

走進 Hermès 的香氛國度：開箱愛馬仕 Hermessence 聞香珍藏系列，調香界的 Quiet Luxury！

　　在香氛的世界裡，愛馬仕始終是那位優雅而神秘的詩人——不喧嘩、不張揚。這次，編輯部就和大家一起開箱 Hermès 的 Hermessence 聞香珍藏系列，從中性的木質調，到若隱若現的花香與辛香交織，走進愛馬仕的香氛國度，感受那份低調的奢華。

 

 
 
 
　　2004年面世的 Hermessence 聞香珍藏系列，出自傳奇調香師 Jean-Claude Ellena 之手，每款香水通常以兩至三種香料為主要原料，沒有繁複的堆疊，追求純粹的平衡。香水瓶身延續 Hermès 的經典元素，在提燈形瓶身上，香水瓶蓋採用馬鞍針法縫製皮革，簡約卻不失質感，完美詮釋品牌的Quiet Luxury 風格。

 

 

 

　　在全系列16 款香氛作品中，以 Myrrhe Eglantine 沒藥薔薇、Epice Marine海洋辛香、Poivre Samarcande 椒香絲路和 Cardamusc 豆蓋麝香尤其適合由現在由夏轉秋的季節。Myrrhe Eglantine 像是清晨剛摘下的野薔薇，帶微微辛香，隨之而來是沒藥的溫暖氣息，整體香氣柔和與深度兼備，溫柔療癒。

 


Hermessence 系列 $2,450/100ml

 

　　Epice Marine，我會說聞起來像海風裡混著香料的味道。小豆蔻、辣椒和孜然交織出濃郁的辛香，彷彿站在海岸邊，感受遠方船隻載著異國香料歸來的氣息；而 Poivre Samarcande 則以熾熱的黑胡椒揭開序幕，黑胡椒的辛辣一開始較強，但橡木苔的煙燻感讓它變得溫柔，帶點異國情調，讓穿戴者散發沉穩自信的氛圍。

 

　　至於 Cardamusc，小豆蔻的清新香氣像早晨的陽光，麝香則像午後的慵懶。兩者融合後，香氣變得溫柔又純粹，像是一種舒服的親密感，宛如肌膚的自然香氣，適合假日約會場合，讓那個「他」也一聞愛上。

 

查詢：Hermès 

 

