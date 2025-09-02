The Ordinary 新品 PHA 5% 是萬年沙漠唇救星？與品牌科學傳播經理對談：化學去角質比物理磨砂更有效

常常待在冷氣房，加上季節更替，首當其衝受影響的除了面部肌膚，還有那習慣性脫皮的雙唇。說到唇部護理，除了塗潤唇膏，恆常去角質也十分重要。不過以嘴唇常常脫皮的編者為例，每當使用磨砂類型的唇部去角質產品，也會不慎弄傷嘴唇，不但去角質不成，更造成大大小小的傷口，十分惱人。

早前，得知 The Ordinary 即將推出的新品時，我就知道 I am not alone。這款以PHA 5% 為主要成分的唇部去角質精華，顛覆了過往我對唇部磨砂的印象，以酸性為唇部去角質，和一般的物理性磨砂有甚麼分別？這次，DIVA 就找來了 The Ordinary 母公司 DECIEM 的科學傳播經理Rita Silva，和我們分享這種革命性唇部去角質產品背後的研發故事。

C：Christy Yiu

R：Rita Silva

C：普遍唇部去角質產品都是以磨砂為主，為甚麼會推出精華版本的唇部去角質產品？

R：儘管唇部磨砂有效，但它們通常依賴摩擦和施加的壓力，並有機會導致微小撕裂，尤其是在嬌嫩的唇部區域。使用去角質精華產品，可以提供一種更溫和、更可控的方法，透過化學去角質的方式，最大限度地減少受損風險，同時帶來更均勻的效果。除了去角質，這款唇部精華還配製了補水和鞏固皮膚屏障的成分，隨著時間的推移，有助於促進更新及改善唇部的整體外觀和質地。

C：化學和物理的唇部去角質，有甚麼分別？

R：我們的皮膚會持續脫落最外層保護層中的死皮細胞，這個過程稱為脫屑（Desquamation）。脫屑是皮膚自然再生週期的一部分，隨著新皮膚層的形成並上升到表面，舊的皮層會隨著時間脫落。

物理性去角質是指藉由粗糙的顆粒或工具來手動去除死皮。這種去角質方式的效果取決於使用者的力道控制。這意味著使用者在使用物理磨砂產品時需要小心控制施加的壓力，若施加的壓力過大，很容易導致嬌嫩的唇部肌膚過度去角質，甚至造成微小撕裂或擦傷。

而化學性去角質則以酸類或酵素，來分解死細胞之間的連結，讓它們能透過皮膚的自然脫屑過程脫落。這種去角質方式的效果更均勻，且刺激性較低，對於唇部這類較薄的肌膚尤其重要。

C：這支精華在成分配方的最大獨特之處是甚麼？

R：PHA 5% Exfoliating Lip Serum 的獨特之處在於其完美平衡的配方，它配有 5% PHA 和 1.5% AHA 的去角質組合，搭配高濃度的保濕成分，例如甘油 （Glycerin） 和依克多因（Ectoin）。藉由添加依克多因和高濃度的甘油，能顯著提升唇部的保水與鎖水能力。這些成分協同作用，在提供高效去角質的同時，也能確保唇部維持水潤與舒適。這是一款專為唇部設計的護理產品，能立即帶來平滑效果，並持續改善唇部的整體質地。

C：PHA 成分大多用於面部護膚，為甚麼會選擇用於唇部？

R：AHAs（α-羥基酸，果酸）（Alpha Hydroxy Acids）、BHAs（β羥基酸，水楊酸）（Beta Hydroxy Acids）和 PHAs（多羥基酸）（Polyhydroxy Acids）都是化學去角質成分，它們能溶解死皮細胞之間的鍵結，使肌膚更光滑、更明亮。

AHAs，例如甘醇酸（Glycolic）、乳酸（Lactic）和杏仁酸（Mandelic Acids），主要作用於肌膚表層，廣泛應用於去角質及保濕。而 PHAs，包括葡萄糖酸內酯（Gluconolactone），雖然與其他果酸屬於同一家族，但因為分子較大，亦限制其滲透深度，使用起來更溫和，更適合用於唇部等嬌嫩部位。這就是我們在此配方中選用 PHA 的原因：它能提供有效的去角質效果，同時幫助保濕並鞏固肌膚屏障，因此其溫和性足以在敏感的唇部肌膚上經常使用。

C：除了PHA，有考慮過其他成分嗎？

R：在我們產品研發過程，第一步永遠是針對特定護膚問題進行徹底分析，接著綜合評估多種核心活性成分與輔助配方，最後才確立最終的產品概念。在眾多成分中，PHA 成為我們的理想之選，以其卓越的溫和性與高效去角質能力，確保此配方能夠頻繁使用於唇部，而不造成任何不適。

C：普遍化學去角質都予人刺激肌膚的感覺，尤其在唇部這麼脆弱的肌膚，使用這款產品後唇部會有甚麼感覺？

R：這款產品配方非常溫和，敏感唇部也能安心使用，不會造成刺激或不適！部分使用者可能會感受到輕微的刺痛，這是去角質酸類成分正在發揮作用。我們建議使用者在初次使用前進行局部測試。如果刺痛感強烈或感到不適，請立即卸除產品並停止使用。

C：使用時有甚麼注意點？像是：需要後續塗潤唇膏嗎？使用後可以上唇妝嗎？

R：如果您的唇部有乾裂或傷口，最好等其痊癒後再使用本產品，畢竟它是一款美容護膚品。使用後，建議立即塗抹護唇膏來鎖水保濕，再上唇妝也完全沒問題！此外，為避免嬌嫩的唇部肌膚因過度去角質而受損，請勿與其他去角質產品疊加使用。

查詢：The Ordinary