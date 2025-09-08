辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王氣場

可喜可賀！日前，內地女演員辛芷蕾憑電影《日掛中天》在第82屆威尼斯影展獲封影后，成為繼鞏俐《秋菊打官司》和葉德嫻《桃姐》之後，第三位獲此殊榮的華語女星。辛芷蕾在領獎台上哽咽：「只要有夢想，就大膽去想、大膽去做，萬一哪天就實現了呢？像我一樣。」

在 Instagram 查看這則貼文 辛芷蕾（@xin_zhilei）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 辛芷蕾（@xin_zhilei）分享的貼文

在辛芷蕾的演藝旅程中，最令人難忘的角色之一，正是王家衛執導的電視劇《繁花》裏的「李李」。戲集中，辛芷蕾飾演的李李是至真園飯店的老闆娘，模特兒出身，來自北方，性格冷艷、果斷、神秘。王家衛曾形容她是「獵豹」，每一次出場都帶著壓迫感與掌控力，既是局中人，也是局外人。

今天，我們就一同重溫《繁花》中，李李的處世之道，如同辛芷蕾本人一樣，堅強不屈。

「賺大錢，靠的是腦子，不是扣子。」

「小氣的女人，賺不了大錢。」

「我不是在做生意，我是在做局。」

當然，《繁花》除了是辛芷蕾的成名作，更是王家衛筆下的上海浮世繪。除了李李語錄，劇中還有許多令人回味的金句：

「心可以熱，但頭一定要冷。」

「所謂出人頭地，就是被人教訓的過程。」

「人生不能重新開始，但可以從每一個選擇點重新出發。」

辛芷蕾曾說：「演戲不是為了表演自己，而是要成為角色。」從《繁花》裏的李李，到《日掛中天》裏的美雲，辛芷蕾終於證明了 —— 每一個角色、每一句台詞，也是每一次堅持的累積。