開箱NARS人氣「大白餅」系列！全新限量版粉彩色粉餅+皇牌蜜粉，毛孔粗大的定妝救星？

今期，編輯部就和大家一起開箱 NARS 人氣「大白餅」全系列，包括最新成員，限量版 Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉餅 SOLSTICE 色號和原生光幻彩蜜粉 DUSK 暮光粉色，一睹「大白餅」傳說中的無瑕定妝威力！

先看原生光幻彩蜜粉餅的限量版色號「SOLSTICE 柔和朝霞」，如畫布般的粉彩色調有香檳珠光，粉餅混合獨特的珠光色素，結合光線散射棱鏡技術，一抹提升肌膚的光澤感。實試上手十分透薄，薄得要塗上幾層才能看見少許的粉色，因此妝感十分輕盈，定妝效果亦一如 NARS 的大白餅般舒適零負擔，尤其對關注T字位毛孔粗大的編者來說，這個粉餅確實能做到柔化毛孔的效果。不過由於是粉彩色調，相較白皙女生，此款粉餅更為適合中性至深膚色。

至於同系列的原生光幻彩蜜粉，這次推出同樣是限量版的「DUSK 暮光粉」色號，主打 Light Reflecting™ Complex 聚光複合物，打造柔焦效果，有效淡化臉上細紋、皺紋與毛孔。相較粉餅，蜜粉更適合出門前定妝使用，上面同樣柔和透亮，不會有女生最怕的厚重粉感，十分自然。

在此亦順道對比一下「大白餅」系列的其他色調：「CRYSTAL 透明」是編者長期回購之物，因其透明粉末確實十分細緻，十分適合午後補妝使用，自然又透亮，亦是適合所有膚色；至於「AURORA 冰河極光」則是冷調粉彩色帶香檳色珠光的色調，有明亮校色效果，可中和蠟黃，讓妝感更具光澤，這款就較為適合白皙至淺膚色的肌膚使用。

