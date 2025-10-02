率先開箱 Clé de Peau Beauté 2025 節日限定系列！人氣 THE SERUM、四色眼影換上夢幻神秘靈獸圖案

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

踏入10月，各大品牌陸續揭曉2025年度的節日限定系列，今期率先和大家開箱 Clé de Peau Beauté 的Dreams Express Collection 星璨夢航系列，一同探索這個璀璨夢境！

在 Instagram 查看這則貼文 DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

Clé de Peau Beauté 每年的節慶系列也大有來頭，今年品牌就與法國著名藝術家 Mr. Stéphane Kiehl 合作，以星璨夢航和傳說中的五種靈獸為靈感，打造Dreams Express Collection ⸺ 一位迷失自信的女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，穿越至一片神秘靈動的幻境。旅程中，她邂逅了五種靈獸，循循引領她重新探索深藏於內心非凡力量，釋放內在的閃爍光芒。

多款人氣產品也藉這次換上新裝，像是標誌性的 THE SERUM 煥活細胞精華，包裝設計靈感源自故事中的女孩入睡後，一群蜂鳥悄悄飛近，輕柔引領她至夢境之地的邊緣，乘上列車。而作為品牌的皇牌產品，THE SERUM 主打由肌底激活根源年輕蛋白，提升自我修復及防禦潛能，讓肌膚再次綻放如初生般的柔亮光釆，是主攻輕熟肌的貴婦精華之一。

延續女孩的旅程，Lipstick 柔亮唇膏上可見她在夢境邂逅的一隻瓢蟲，甲殼如紅寶石般在光線下熠熠生輝呼應唇膏的節日限定色調 #527 Ruby’s Spark ，一款溫暖的紅寶石色調，完美融合唇色及膚色；加上極致舒適的保濕度，上妝同時養膚。

女孩後來遇上一隻獵豹與一隻羚羊，牠們並肩分享清晨茶點，帶著信任與平靜超越了自然法則。能看到此景象的是節日限定四色眼影組合，色調配搭中的閃爍粉、薰衣草紫、金米色及胡桃棕，巧妙烘托出獵豹與羚羊之間奇幻茶會的歡樂氛圍；眼影配方善用光線反射，同時具護膚成分，能呵護眼周肌膚，長時間帶妝也不用擔心。

故事後段，女孩所乘坐的列車穿越於孔雀預言家的水晶球之中，孔雀尾屏展開，交織出湛藍嫩綠的華美圖案，彷彿默默地守護女孩。Luminizing Face Enhancer 亮膚光映粉亦和應了此段，節日限定色調 #110 Radiant Peafowl 靈感源自孔雀的尾羽，帶有高貴光澤的剔透粉色調，採用獨家光感變彩技術，加入纖細蛋白石粉末，質感細膩，一抹提升肌膚剔透感。

故事以LA CRÈME 臻緻再生高效面霜作結，女孩看到之前所遇見的靈獸們，正簇擁著一頭氣宇軒昂的白鹿，遙望亦能感受到白鹿所散發的氣場與神韻，對應第八代殿堂級 LA CRÈME 臻緻再生高效面霜，凝聚超過 60 種珍稀高效成分及革命性再生酵母精華，主打精準感知肌底衰老源頭，是配合THE SERUM使用的最佳拍擋。

查詢／購買：Clé de Peau Beauté