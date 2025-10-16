以中醫改寫護膚哲學！專訪美容院創辦人Yuki Wong：護膚不能再只看皮膚表面

「我覺得最大的分別，是不再那麼表面地看護膚這件事。」兩年前，在一次訪問中認識了Weirdo Beauty的創辦人Yuki —— 因為想精準護膚，所以成立自家的美容院；因為不甘心當一個普通的美容師，所以孜孜不倦，考上了中文大學的中醫學碩士。兩年後再訪，此時的她，已正在為執業試作準備，很快就可以當上正式中醫師。

治標，同時也治本

Yuki 分享，以前面對客人皮膚出現問題，她的思考方式很直接：「皮膚出油、角質厚，就去找產品或療程解決。」但學習中醫之後，她開始意識到這些只是「表面現象」。「很多時候真正的原因在體質，例如肝火旺、陰虛，或者因為壓力太大、內分泌失調。如果不處理根本原因，皮膚問題只會不斷重複出現。」

這個體悟亦令她的工作方向產生了很大的變化。她開始把中醫理念融入公司的療程設計中，不再只靠單一儀器或產品，而是從內服外用一起著手。「例如我們現在會先了解客人的身體狀況，再去想療程的配搭。因為每個人都不同，不能一套方案走天下。中醫教會我用更全面的眼光去看一個人，而不只是看皮膚表面。」眼前的Yuki，比起兩年前來得更成熟專業。

中西合壁的護膚哲學

作為美容院的負責人，Yuki當然也有自己的一套護膚哲學 ——「精準」和「可持續」。

「精準就像我的公司理念，香港人生活急促，不想繞彎路，要清楚自己皮膚的問題在哪、目標是甚麼成分，選對產品比盲目嘗新更重要。」而「可持續」則是一種理性態度。「現在很多女生看到新產品、新儀器就心動，但我會想，它是不是真的對應我需要的問題？這些我都會考慮。」

若只可選3種護膚不能少的成分？「防曬、抗氧化、Ceramide！」Yuki 一再強調防曬的重要性，「防曬永遠是第一步，因為紫外線會加速膠原蛋白流失、削弱抗氧化力；抗氧化與 Ceramide 同樣不可或缺。」這三者加起來，就是Yuki的最基本防線。

說到保養，不少人也認為中醫與西方醫美似乎是兩個世界，但在 Yuki 看來，兩者可以並存。「我完全不覺得衝突。西方醫美偏重科技與外在刺激，中醫則著重內調與經絡，兩者機制不同，卻能互相補足。」她以針灸生髮為例：「針灸刺激氣血流通，儀器幫助精華吸收，其實是循序漸進、相輔相成的過程。西方的見效快，中醫的調理深，結果都通往同一個目標——讓皮膚更健康。」

「很多女生追求一支產品解決所有問題，但真正健康的皮膚，是持續保養、循序漸進的結果。」

Yuki 強調無論中醫或西方，都離不開「持之以恆」。「沒有任何療程能一勞永逸。人會老，代謝會變，護膚要配合時間與身體變化去調整。持續保養，才是真正可持續的美。」 從 Yuki 眼中，投射出的光芒，正是那份我們也缺失許久的自信 —— 美不是模板，而是了解自己、調整自己的一場旅程，而在旅程途中找到的自信，就是最美的存在。