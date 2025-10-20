Beauty
少女時代太妍私藏化妝品清單公開！清透底妝、俏麗腮紅、百搭唇妝品，秋冬氛圍感妝容瞬間Get！

Text: Tiffany Chan Photo: Taeyeon Official@YouTube，品牌照片

　　每到換季時節，女星們的私藏化妝品清單總是讓人期待。最近少女時代隊長太妍率先公開她的秋冬美妝寶藏，無論是底妝、腮紅、唇彩到眼影，每一樣都是實用又充滿氣質的代表作，某些妝品更是她的每天必用品。一同跟著Kpop女神的步伐，掌握今年最流行的秋日妝容靈感，迎接每個年末聚會。

 

　　按照太妍在影片中的分享，化妝品推薦可分為底妝、腮紅、眼妝、唇妝四類，今次就為大家推薦一些香港較易入手，不能錯過的美妝品！

 

 

　　漂亮妝容就是由底妝開始著手，太妍每次無論在媒體或社交平台上亮相，總是帶有透亮無瑕底妝，令人十分羨慕，一起來看看她的底妝愛用品公開。

 

 

　　太妍率先大推的底妝神器，就是Hourglass Veil Mineral Primer絲滑柔紗礦物妝前乳。她表示在夏天發現後便愛不釋手，質地如乳液般輕盈，並有隱藏毛孔、柔和細紋和皺紋的作用，只需要塗抹薄薄一層就能達到高效柔焦效果，能讓後續底妝更貼合持久，完成無瑕妝感。

 


Hourglass Veil Mineral Primer 絲滑柔紗礦物妝前乳 $510 / 30mL

 

　　對女星來說，高效持久的底妝是工作的好幫手，而太妍就大讚Giorgio Armani Power Fabric Pro 專業柔霧持妝粉底液。粉底液質地輕盈透氣而且擁有獨有「液轉粉」質感轉化科技，呈現柔霧妝感，太妍表示在機場長途飛行及飯店奔波後，底妝依然完美如初，建議喜歡專業持妝感的人一定要入手。

 


Giorgio Armani Power Fabric Pro 專業柔霧持妝粉底液 $625 / 30mL

 

　　太妍的妝容總是帶有俏麗明亮的好氣息，其實她本人亦十分留意腮紅的色彩及用法潮流，即使簡單的妝容也可帶來提亮、點綴的功效，快來看看她的腮紅愛用品！

 


Peripera Pure Blushed Sunshine Cheek

 

　　這款今年新上市的Peripera Pure Blushed Sunshine Cheek 腮紅，擁有果凍質感，呈現清透雙頰的淡粉色，最適合秋日淡柔暖調，而帶有淡淡棕杏色猶如香甜拿鐵一樣的#31 Creamy Beige，更是太妍的新歡。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

（@peripera_official）分享的貼文

 


rom&nd Better than Cheek

 

　　今年夏日特別流行防曬妝，腮紅部分則成了妝容焦點，而太妍則是愛上了rom&nd Better than Cheek #T01 Tammy Chip 胭脂，帶有微微珠光的質感配上啡棕調，即使提升妝容時尚感！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

romand official（@romandyou）分享的貼文

 


Clio Essential Blush Tap

 

　　粉嫩色調的腮紅當然也是不能缺少的妝品，太妍推薦Clio Essential Blush Tap 三角胭脂的 #S203 Roast Berry，這款主打閃耀珠光又帶點甜美的莓粉調，非常適合溫暖氣質妝感，太妍稱之為帶來活力的提亮腮紅。

 

 

　　無論是上班的簡潔妝容，或是出席重要場合約會的全妝，唇妝一定是不能缺少的部分，還沒有挑選好今季新唇妝品的話，一起來看看太妍的意見，盡情入手吧。

 


Too cool for school Sway Lip Velvet

 

　　太妍首先推薦Too cool for school Sway Lip Velvet 絲絨唇釉 #01，她認為裸唇色調十分百搭實用，絲絨質地輕盈如羽，柔軟而不顯乾紋，薄薄一層即可作為單色使用或混色配搭，更適合各種膚色使用，優雅知性，十分適合秋冬妝容。

 



 
Bbia Over Glaze Tint

 

　　太妍今個夏天更愛上了BBIA 的Over Glaze Tint #Apple Syrup Olive Young X Sanrio特別版唇釉，健康粉嫩的明亮粉紅調，加上布丁狗的可愛包裝，當然使人愛不釋手。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

BBIA Official Account（@bbia.official）分享的貼文

 

　　最後就是眼影推薦，除了百搭實用的大地色調眼影盤，不知道太妍還有哪些最愛？

 

 

3CE Layer It All Eye Palette #Pink Soda

 

　　太妍首先推介 3CE的Layer It All Eye Palette眼影盤，她鍾情的是#Pink Soda色號，亮麗的色調配搭包括亮粉色、裸色，以及比較少見的粉藍、亮橘色，配搭出突顯Y2K特色的街頭風妝容。

 



 
Laka Forever 6 Eye Palette #03 Primrose

 

　　在網絡上被稱為零廢色的Laka Forever 6 Eye Palette六色眼影盤，太妍推介的#03 Prim rose 就是令人一秒著迷的粉嫩玫瑰色調，五款由淡至深的粉紅色至深啡色，輕鬆完成疊塗暈染效果，配合閃爍粉色亮片，更能點綴亮麗妝感。

 

 

　　以上多款美妝品，不知有哪些使你動心？ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

