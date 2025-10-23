Beauty
23/10/2025

開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！

Text: Christy Yiu Photo: Crystal Kwok, Celia Li, Heizel Choi

　　臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

 

　　今期和大家開箱 L'Occitane 的經典節日倒數日曆，以不到千元的價錢，即可入手 24 份小驚喜！

 

 
 
 
　　今年 L’Occitane 以「追光者」為靈感，帶領大家走入詩意與光影交織的上普羅旺斯，一天一驚喜。經典節日倒數日曆造型靈感源自法式鄉村「mas Provençal」傳統農舍，將編號日曆融入屋舍細節之中，加上以可回收且永續來源紙材製成，從內到外也是滿滿的細節。

 

L'Occitane 經典節日倒數日曆 $690

 

　　倒數日曆包含 24 款 L’Occitane 的經典產品，涵蓋臉部、身體保養和香氛等，當中杏仁沐浴油、草本療法修護洗髮水、杏仁緊實美膚油、人氣潤手霜等均是貨裝Size，以這個價錢來說可說性價比十分高。

 

 

　　說到 L’Occitane，當然不能不提其人氣潤手霜系列，這次倒數日曆內共有3支潤手霜：乳木果潤手霜、橙花蘭花香氛潤手霜以及杏仁柔滑潤手霜。乳木果潤手霜滋潤度高，適合乾燥肌膚；橙花蘭花潤手霜香氣優雅，質感清爽；杏仁柔滑潤手霜則帶有淡淡堅果香，質地細緻柔滑。一次試盡三款各具特色的潤手霜，冬天再也不用擔心手部乾燥的問題！

 

 

　　此外，品牌亦推出早鳥優惠活動：即日起至11月4日，凡於官網購買倒數日曆，即可獲得 HK$100 優惠券（適用於滿 HK$500 正價產品），沒有不心動的理由吧！

 

 

L'Occitane經典節日倒數日曆：

杏仁沐浴油75ml

NéroliOrchidée橙花蘭花香氛潤膚露35ml

乳木果潤足霜30ml

Fleurs de Cerisier櫻花香氛沐浴啫喱35ml

杏仁緊膚乳20ml

蠟菊煥活雙效精華5ml

蠟菊極致修護精華霜8ml

乳木果馬鞭草護膚皂25g

NéroliOrchidée橙花蘭花香氛潤手霜30ml

杏仁磨砂沐浴啫喱20ml

Fleurs de Cerisier櫻花香氛潤膚露35ml

乳木果沐浴乳霜35ml

草本療法修護洗髮水75ml

草本療法修護護髮素75ml

馬鞭草沐浴啫喱30ml

乳木果卸妝潔面奶20ml

蠟菊青春活肌眼霜4ml

馬鞭草潤膚乳30ml

草本療法深層修護亮澤髮膜40ml

乳木果潤手霜30ml

乳木果豐凝潤膚霜20ml

蠟菊青春活肌乳液10ml

杏仁柔滑潤手霜30ml

杏仁緊實美膚油50ml

 

查詢／購買：L’Occitane

 

