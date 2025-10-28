讓華麗彩妝系列打開聖誕序幕！Paul & Joe Beauté、SUQQU、Givenchy限量聖誕彩妝系列，為年末派對做足準備！

上星期短暫的秋冬天氣，有否讓你逐漸期待聖誕節的來臨？浪漫氣息正悄悄蔓延，今年各大美妝品牌紛紛以閃耀奢華的限定系列迎接節慶。讓我們一起率先打開這份節日禮盒，探索不能錯過的限量彩妝系列，從包裝、色調到質感，感受璀璨節日時尚溫度。

Paul & Joe Beauté 限量聖誕彩妝系列：重現20年代藝術奢華

鍾情玩味俏麗的女士絕不能錯過Paul & Joe Beauté 本年度限量聖誕美妝禮盒！以《Glamour et Eclat（魅力與閃耀）》為主題，帶領各位美妝迷重回1920年代，一同置身紙醉金迷的奢華藝術派對。

限量聖誕美妝系列共推出兩款限量禮盒套裝 – – 閃爍香檳色系 Flapper Dress 流蘇連衣裙及優雅玫瑰系Headpiece 華麗頭飾。產品換上華麗復古包裝設計，宛如從1920年代穿越而來的藝術珍品，完美重現當時絢爛的夢幻魅力。套裝均包含三色迷人而實用的眼影盤，只需輕輕一抹，就讓雙眼披上閃耀珍珠光澤；經典唇膏觸感舒適、高顯色度，輕鬆配合各款妝容；糖瓷珍珠亮采盤則以細緻高光打造精緻輪廓。

查詢：Paul & Joe Beauté

SUQQU「光之幸」節日限定系列：由內到外享受節日喜悅

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

年末節日除了讓人感受派對聚會的歡樂，與不同親朋戚友的交流祝福之中，更為我們帶來心靈深處的欣悅幸福感，今年聖誕SUQQU推出以「光之幸」為靈感的節日限定系列，兩款限定晶采彩妝套裝，以紫丁香色及藍調粉色為主色調的「舜華 Shunka」及綻放溫暖黃金玫瑰色的「光飾 HIKARIKAZARI」，套裝內包括配上限定色調的品牌標誌性晶采盈緻眼影盤及晶采潤澤液體胭脂，讓您由內而外散發溫暖明亮的光芒，成就幸福滿溢的日系動人節日妝容。

限定晶采彩妝組 – 舜華 （SHUNKA）

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

限定晶采彩妝組 – 光飾 （HIKARIKAZARI）

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

查詢：SUQQU

Givenchy 鎏金幻光彩妝系列：沉浸於巴黎金光閃閃的夢幻氛圍

浪漫花都巴黎的節日氣氛，總是讓人特別嚮往，為慶祝年末的璀璨時光，Givenchy 2025節日限定彩妝系列 – 鎏金幻光彩妝系列，從品牌位於巴黎喬治五世大道的府邸汲取靈感，跨越現實與想像，將品牌經典彩妝瑰寶重新演繹，最具代表性的的眼影、蜜粉與光影粉均披上了奢金閃爍限定新裝，以彩妝系列進行一次大膽而精緻的探索。金光閃閃的限定彩妝系列華麗登場，散發令人難以抗拒的節日喜悅，讓我們沉浸於充滿巴黎魔幻魅力的夢幻氛圍中，完美打造充滿鎏金幻彩光感的節日妝容。

聖誕限量版N16 Parisian Lights眼影盤，備有九種高顯色度而風格獨特的色調，靈感源自巴黎聖誕夢幻彩燈，包括溫暖棕色、迷人裸色、耀眼金色、柔和米色以及璀璨銀色。九個明亮色調可隨意單色或疊塗運用，配合不同約會派對場合，創造迷人節日妝容，留下完美印象。

專為節日獨家打造的聖誕限量版高級訂製稜鏡四色蜜粉N15 Voile Opalescent，換上飾以閃爍金線的限定包裝，蜜粉盒結合了四種包括紫色與裸粉色的和諧色調，能修飾輪廓並提亮膚色；配合極致輕盈、如空氣般的蜜粉質地，採用品牌獨家Prismatic Light™光感技術，帶來舒適裸肌感，同時打造出精緻柔焦效果，提升臉部的自然光澤，煥發光采。

另一款節日限定的高級訂製稜鏡光影粉 N17 Taffetas Iridescent，是香檳色與彩金色完美結合的雙色光影散粉，配方注入了幻彩粉末，為臉頰蓋上一層珍珠般的光澤面紗，帶來精緻立體高光效果，輕鬆提升妝容光感。

查詢：Givenchy