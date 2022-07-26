乾淨、知性的妝感小心思！RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。



編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。



RMK秋季彩妝系列2022



炎炎夏季還沒過，RMK就推出了秋季系列；看著室外的大太陽，雖說不太合時宜，但淡雅的色調，卻也能在夏季帶出一絲溫柔的純淨感。全新系列共推出數款產品，包括曖魅誘惑四色眼影盤明眸眼線筆、眼頰彩妝棒、限量版水漾隔離霜、指甲油、柔霧絨光唇膏。若為夏季挑選幾款產，編者會推介限量版水漾隔離霜、明眸眼線筆和眼頰彩妝棒；透薄的隔離霜能提亮膚色，水嫩的質感讓底妝更為剔透和服帖，配以高順滑度「啫喱油性成分」的眼下筆，持妝力度足以應付夏日的高溫，最後用上帶著沉穩氣息的米色和幼細的金色珠澤的胭脂棒，一個知性溫柔的妝感就完成了。



查詢：RMK



Oribe 全新香水系列

害怕遇上大眾香，不妨花點小心思，留意一下小眾品牌。成立於2008年的香氛品牌Oribe近日推出全新香水系列，除了標誌性的Côte d’Azur香氛，今次系列增添增添Valley of Flowers和Desertland兩款香氣。從包裝設計來看，以簡約乾淨為主，其靈感源自後現代藝術和建築風格，透明的瓶身配以三款不同色調的瓶蓋，以區別三種香氣。其中靜綠色調的Desertland香水就透著生機處處的感覺。香水糅合杜松子和沙漠野花，帶來清新明亮的氣息，加上德州雪松，輕鬆中又帶點重量。



查詢：Oribe



Skin Laundry



雖然容顏抵不住歲月的，但比起歲月，懶惰的女人更可怕。來自美國加州的品牌Skin Laundry近月進駐中環ifc，現代化的設計與幽靜的環境為繁忙的都市帶來一絲愜意。在這裡，你可以體驗其皇牌15 分鐘激光面部療程, 改善膚色和膚質、減淡細紋及激活皮膚細胞復原能力等效果，在新店開張期間，新客戶可免費體驗皇牌激光護膚療程一次，感受15分鐘變靚的效果。除了美容療程服務外，品牌還有一系列自家護膚品，如多款高效精華和面膜，可單獨使用或配合療程使用。



查詢：Skin Laundry



