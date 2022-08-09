將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

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宛如收藏品般精緻的Serge Lutens全新香水系列

雨季的到來，就連空氣的也變得濕潤起來；這時，一瓶木調氣息的香水似乎能將這濕潤的感覺昇華至沉靜的溫潤感，又仿如將你帶到森林深處，感受苔蘚與霧氣的神秘。談及小眾香，法國品牌Serge Lutens於今年帶來的全新作品就十分適合為雨季天上一絲層次。

品牌於這個夏季推出了限量發售15瓶的珍藏版The lost of the night香水，以及今年年初的8款吊鐘瓶系列香水。The lost of the night以森林中的暗夜之王為靈感，黝黑的瓶身上刻著的貓頭鷹的圖騰，同時透著絲絲玻璃的剔透之感，香水的瓶身由南錫畫派美術館Ecole de verre de Nancy設計，欣賞完瓶身，在打開一刻，雪松的氣息仿如將你拉入森林深處，沉靜、平穩而又神秘。這款香水僅限量發售15瓶。

另外，於年初推出的8款吊鐘瓶系列可以說是品牌的經典。這個系列最早可追溯至誕生於1992年，靈感源自當時巴黎僅存的一個散發古典和藝術的氣息的宮殿建築，後來這個建築亦成為了品牌的第一間旗艦店——Salon du Palais-Royal。

吊鐘瓶外形以圓滑的瓶身為主，加上復古的藥瓶塞設計，同樣散發經典的氣息。新品沿用了經典，更保留了傳統的香水塗抹方式，點綴了穿戴香水的時刻。8款新品分別為感官遊戲、玫瑰陛下、金色皮革、阿拉伯神話、鳶尾銀霧、暮紫森林、薩拉森人和摩洛哥雪松，而摩洛哥雪松則是向品牌的第一款香水致敬。

查詢：Serge Lutens

恢復夏日乾爽活力！Diptyque Summer Collection

不喜歡濕潤的空氣將一切都變得鬱悶，不妨留意Diptyque充滿陽光氣息的Summer Collection。這個系列以地中海氣息與繽紛的色彩為靈感，在包裝設計上加入了手繪元素，清新可愛。系列分別有檸檬草香氛蠟燭、ILIO髮香噴霧、檸檬草與天竺葵-夏日身體精油噴霧、地中海系列香醋水等。

若想趕走雨季的鬱悶，不妨點上帶著檸檬草香氣的室內及室外蠟燭，除了清新的檸檬草，還帶有絲絲花香與點點辛香，為空氣帶來一絲愜意與衝擊；除外，ILIO髮香噴霧也是雨季恩物！香氛主調帶著仙人掌的的奇特果香、還有佛手柑與茉莉花的點綴，最後以鳶尾帶來一絲柔美，這抹溫柔的感覺甚是讓人著迷。

查詢：Diptyque

透薄、焦柔、無暇底妝的秘訣：Hourglass柔光輕透粉底液

談及底妝產品，不得不提Hourglass。不管修飾毛孔、讓肌膚變得無暇的妝前乳，還是薄薄一層卻又足夠遮瑕力度且水潤的遮瑕膏，都是編者的大愛。這個夏季，品牌又有新品推出，帶來了一款全新的AMBIENT柔光輕透粉底液！對於一直以來的好印象，對這款粉底自然也抱著期望。

粉底共有12 種色調，主打自然、柔和及亮澤；16小時的持久中度遮瑕力，足以應付日常妝感。粉底沿用了AMBIENT柔光系列的柔焦效果，在成分中加入柔焦粒子，讓妝感透薄自然之餘，還散發無暇透亮的感覺，而且採用純素配方兼沒有進行動物測試，不會造成粉刺及暗瘡。喜歡的話，也可配合全新的VANISH 無痕修飾遮瑕掃，進行重點遮瑕，讓底妝更貼服及無暇。

查詢：Hourglass