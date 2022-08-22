女士們手袋中的便攜好物！Byredo 香味潤唇膏、Evolcare玫瑰果油潔面乳、mtm labo抗氧防曬

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Byredo 最新限量版香味潤唇膏

在編者的手袋裏，總會放著一支潤唇膏，在乾燥的冷氣環境底下，或是塗抹口紅前，滋潤一下雙唇。Byredo日前釋出最新系列——香味潤唇膏，以經典的金屬包裝為主設計，簡約利落。

最新的香味潤唇膏系列共有三款香味選擇，分別是帶著青澀醒神的青檸和佛手柑香氣的Bergamotte de Bahia、散發溫暖的洋甘菊和清新的佛手柑香調的Camomille d'Anjou，以及具備清爽薄荷香氣的Thé à la menthe d’Agadir，三款香味分別配以三種不同色調的金屬包裝，散發絲絲硬朗與知性。成分採用100%天然和純素原料製造，包括荷荷巴油、乳木果油以及麩皮和巴西棕櫚蠟等，細滑易推，薄薄一層，便為唇部帶來水潤感。

查詢：Byredo

mtm labo solar shield防曬

防曬不僅是夏日的必備品，就算冬季也不能懶。一般防曬都維持在數小時內，所以若當天長期與陽光玩耍，僅僅是出門前塗抹又怎夠？想定期補塗，mtm labo的一系列防曬就是不錯的選擇。

喜歡質感透薄和有抗氧化功效的，可以選擇mtm labo solar shield aqua fit SPF25 PA++，防曬係數不算高，比較適合日常使用，可成分卻選用了人蔘根、野生馬鬱蘭及野生百里香提取物，具備保濕、抗氧化和抑制黑色素功效，卻不黏膩，夏日使用剛剛好。此外，對防曬係數有一定要求的，可選擇mtm labo solar shield plus SPF50+ PA+++。除了係數高以外，其成分為高山熊果精華、維他命 E 及甘草酸鉀，有美白、抗氧化、提升肌膚亮澤感的功效，而且還是防水防汗配方，就算去海灘也不怕。

查詢：mtm labo

天然護膚品牌Evolcare新推玫瑰果油潔面乳、絲瓜磨砂膏、綠泥面膜

悶熱的溫度讓肌膚也忍不住發聲。瑞士天然護膚品牌Evolcare近日推出了三款十分適合夏日的新品，包括玫瑰果油潔面乳、絲瓜磨砂膏和綠泥面膜。為何要提Evolcare？除了成分天然，更多是獨立包裝的便攜和獨立劑量，既方便旅行，也方便放在手袋中，隨時應付大小狀況。這次新推出的新品，如玫瑰果油潔面乳，蘊含維他命、類黃酮、OMEGA6、玫瑰果籽油等，成分溫和，能緩解泛紅肌膚，還能帶走多餘污垢與油膩，易便攜的設計能放在手袋裏以備不時之需！

此外，還能配合具備絲瓜纖維、植物酵素及果酸的絲瓜磨砂膏，能有效軟化和分解沉澱的黑色素與老廢組織；最後配以蘊含綠礦泥、控油複合精華的深層清潔綠泥面膜，能改善皮脂過度分泌，為皮膚排毒，完成一個深層清潔！

查詢：Evolcare