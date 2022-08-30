這個夏季，怎可錯過一支持久、不暈染的唇膏！Nars、YSL、Dior全新唇膏！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Nars Powermatte 玩魅啞緻唇膏

雖然只有一張嘴，但誰說只能用一支唇膏？自從帶上口罩後，化妝櫃上確實少見了新唇膏的踪影。儘管還過著戴口罩的日子，但脫下口罩後，想呈現病怏怏的狀態，還是讓人眼前一亮的感覺，魔鬼就在於細節。不少美妝品牌並沒有停止推出新的唇膏，反而還能找到一些特別持久的新品。

Nars這個夏季大玩啞緻唇膏，推出全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，首推6個色調，包括激情楓紅、叛逆磚紅、知性豆沙、玩魅深紅、型格裸啡和調皮栗紅，每款都十分易駕馭。唇膏是簡約的全紅包裝，改以細長的設計，撫媚中帶著格調。零重感的配方，只要輕輕一抹，便可一筆上色；啞光的質地絲滑且易推，貼服之餘，持久度還高達10小時，更不沾口罩，這個夏天，又有理由拒絕。

查詢：Nars

YSL Rouge Pur Couture The Bold 唇膏

YSL一直散發著一種女性撫媚的魅力，這個夏季，品牌推出全新全新Rouge Pur Couture The Bold絕色柔亮唇膏，金色的唇膏管與黑色唇膏蓋形成鮮明強烈對比。唇膏主打光澤亮感，加入具柔滑特性的賽牡丹花瓣萃取及葡萄籽油，抗氧化的同時，讓雙唇保持長達10小時的滋潤感。唇膏共12色，當中包括兩款大熱色調，分別是散發經典色系的新色 1971 Rouge Provocation，以及散發溫柔氣息的12 Nu Incongru，想雙唇保持滋潤且散發亮澤感的，不妨試試。

查詢：YSL

Dior 傲姿持色啞緻唇膏

Dior在彩妝創作及形象總監Peter Philips的指導下，於今個夏季推出子彈頭唇膏——傲姿持色啞緻唇膏。唇膏以簡約的黑色管身為設計，配以標誌性的logo，低調且奢華。唇膏共18種色調，從溫柔自然的裸色到標誌性且高飽和度的大紅色都有，像花般溫柔，也像花般熱情。唇膏的持久度長達16小時，不暈染，不乾燥，順滑易推，喜歡Dior的朋友千萬不要錯過！

查詢：Dior