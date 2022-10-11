乾燥的季節，要保持肌膚滋潤飽滿！GUERLAIN御庭蘭花微精粹眼霜、LA PRAIRIE魚子極緻凝肌精露、 Maison Francis Kurkdjian 724 香水

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 GUERLAIN全新御庭蘭花微精粹眼霜

近日，從清晨的微風中，才感受到秋天的涼意。那絲秋高氣爽洗去了夏日的炎熱，但也帶來了一絲乾燥，讓編者忍不住總想為肌膚好好補水，只望在乾燥的季節中，保持飽滿的滋潤感。眼周作為秋冬季的重災區，當然要好好護理。

來自法國的品牌GUERLAIN近日推出了全新御庭蘭花微精粹眼霜，作為品牌的高價系列，御庭蘭花主要針對抗衰老功效，在成分及科研上可謂下重本。新推的眼霜屬於高濃縮眼部護理產品，採用納米技術，讓活性分子直達真基底，由底部修復、強化及緊緻眼周肌膚。成分方面，眼霜加入了最新一代胜肽、由海蘆筍（samphire）萃取而成酵素精華，以及透明質酸和konjac glucomannans葡甘露聚糖，有效減輕表情紋，改善眼睛疲態，消退浮腫及黑眼圈，讓眼周恢復自然明亮、精神飽滿。

查詢：GUERLAIN

#2 LA PRAIRIE魚子極緻凝肌精露

來自瑞士的貴婦級品牌LA PRAIRIE近日推出一款全新強效精華——魚子極緻凝肌精露Skin Caviar Harmony L’Extrait，魚子是LA PRAIRIE的皇牌兼經典，針對緊緻、增加肌膚韌性的功效。今次推出的新品換上了深藍色的瓶身，晶瑩剔透，散發低調奢華，新品混合了多種魚子精華的成分，加強了魚子精華的提升緊緻液及魚子精華瓊貴面霜的和緊緻功效，有助強化肌膚的垂直組織，精華注入微液態配方中，並將水油成分分離，以達致最強功效。

查詢：LA PRAIRIE

#3 Maison Francis Kurkdjian 724

2009年，Francis Kurkdjian 和 Marc Chaya 創立了 Maison Francis Kurkdjian，不久後，這個小眾品牌成為了LVMH 集團旗下的品牌。創辦人喜以多重感官去豐富嗅覺體驗，加上經常因工作關係周遊列國，各地城市節奏與文化也成了他的創作靈感，因此，品牌的香水在香調上也是相當有層次感。近月，品牌推出全新Maison Francis Kurkdjian 724，724代表了一星期7天與24小時，這瓶香水以城市為靈感，透著絲絲意大利的佛手柑氣息，還有茉莉的溫柔感與豌豆花、山梅花的輕盈，交織出充滿清新及未被定義的氛圍。

查詢：Maison Francis Kurkdjian