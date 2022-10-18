美妝品牌推出限量節日新品！Dior、NARS、Charlotte Tilbury，將節日氣氛推至高點！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Dior 2022節日彩妝系列

充滿節日氣氛的年末，總讓人忘卻時間的匆匆，反而期待新的一年。Dior的彩妝總帶著一種低調的奢華感，時而夾雜著些時尚感。品牌近日釋出最新的節日系列，不出意外，依舊是低調中充滿細節。最新的節日系列以Dior先生在巴黎以外的另一居所——La Colle Noire為靈感，定格於璀璨的星空與寧靜的夜，與此同時，還來了Anya Taylor-Joy作為宣傳大使，充滿靈動感。最新的節日彩妝系列率先推出高級訂製五色眼影——359 Cosmic Eyes 和 589 Galactic，不管是玫瑰木色，還是神秘的酒紅色，其冷艷且奢華的色調均散發高級訂製的格調。除了眼影盤，還有傲姿胭脂和美妝甲油，而皇牌傲姿唇膏，則配以晚宴包登場。漆黑色晚宴包設計簡潔利落，內藏三支色彩絢麗的傲姿唇膏補充裝，配以一個可收納傲姿唇膏外殼的唇膏盒，讓人愛不釋手。

查詢：Dior

NARS Holiday 2022 Collection 限量節日彩妝系列

NARS有不少皇牌產品均是編者的回購之選，如Orgasm 胭脂、Light Reflecting原生光蜜粉餅等，而它不時推出的新品及新包裝也讓人煥然一新。這個節日季，Nars換上黑色的光亮包裝，以金色繁星為點綴，充滿節日氣氛。限量版節日彩妝系列包含多款皇牌產品，分別為帶金粉的桃紅色All-Star Orgasm 胭脂、12款高度顯色的Stargaze Eyeshadow Palette眼影組合、6色標誌性胭脂Rising Star 面頰彩妝組合、Starstruck 光亮柔滑遮瑕霜等熱門產品。除了單品以外，還有不同的套裝組合，如原生光蜜粉餅組合、Behave Backstage面頰彩妝套裝、Explicit Content睫毛膏組合等，為這個冬季增添一絲節日期待感吧！

查詢：Nars

Charlotte Tilbury節日炫目系列

Darlings, the party is back！說到Charlotte Tilbury這個品牌，總能感覺到它自帶派對氣息。品牌於今年推出的節日系列以紫醉金迷的70年代Disco 兼紅極一時的名流俱樂部 Studio 54為靈感，打造出熣燦、奢華的氛圍，宛如將Studio 54呈現眼前，將年末的氣氛推至高點。節日炫目系列分別推出全新的HYPNOTISING POP SHOT 魅惑單色眼影，仿如寶石般的色調讓人耳目一新；配合全新的PILLOW TALK CRYSTAL DIMENSION EYELINER 水晶亮麗眼線筆，將眼妝昇華至完美狀態；最後還有全新色調的K.I.S.S.I.N.G 輕吻唇膏，以溫柔的裸色色調中和充滿派對感的妝容。

查詢：Charlotte Tilbury