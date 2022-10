美妝品牌推出限量節日新品！Dior、NARS、Charlotte Tilbury，將節日氣氛推至高點！

Darlings, the party is back!說到Charlotte Tilbury這個品牌,總能感覺到它自帶派對氣息。品牌於今年推出的節日系列以紫醉金迷的70年代Disco 兼紅極一時的名流俱樂部 Studio 54為靈感,打造出熣燦、奢華的氛圍,宛如將Studio 54呈現眼前,將年末的氣氛推至高點。節日炫目系列分別推出全新的HYPNOTISING POP SHOT 魅惑單色眼影,仿如寶石般的色調讓人耳目一新;配合全新的PILLOW TALK CRYSTAL DIMENSION EYELINER 水晶亮麗眼線筆,將眼妝昇華至完美狀態;最後還有全新色調的K.I.S.S.I.N.G 輕吻唇膏,以溫柔的裸色色調中和充滿派對感的妝容。

You May Also Like