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03/01/2023

Serge Lutens 首推家居香氛系列！將穿戴身上的精緻，幻化為具格調的生活態度

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Text: Helena Hau Photo: Serge Lutens


　　調香師Jean-Claude Ellena曾說過，「嗅覺是文字，香水則是文學。」（Smell is a word, perfume is literature.）於編者而言，不管是香水，還是香氛，所散發的氣味均是一種抽象的存在，它們輕輕的漂浮在空氣粒子中，倘若一不小心觸碰了你的鼻尖，嗅覺技能似乎立馬被啟動，而那無形之軀便隨之縈繞，隔空輕撫你浮躁或沉著的心。

 


　　「沒有女人是不喜歡香水，只有還沒找到自己香味的女人。」（There are no women who do not like perfume, there are women who have not found their scent.）可想而知，瑪麗蓮夢露說這句話的時候，是多麼的性感和妖嬈。然而，一種特定的香氣未必能俘虜每個人的心，但它卻是一種態度，悄無聲息的訴說著你的性格與故事。繼早前標誌性的柏林少女十年限量版後，來自法國的Serge Lutens於日前首次推出家居香氛系列，以香水以外的形式，詮釋精緻生活的態度。

 

 
 
 
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　　家居香氛系列以三種不同形式，詮釋五段嗅覺旅程，由充滿禪意且靜謐的日式宅邸 The Japanese House，穿梭到蘇格蘭的石頭小屋The Scotish House；從鬱鬱蔥蔥的夜間花園The Arab Garden，來到充滿著奢華木製品的阿拉伯宮殿The Arab House；最終回到最讓人放鬆的臥室The Linen Cupboard，沉浸在舒適之中。這五款香味可透過三種擴香方式將旅程帶至家中，分別為馬上讓室內散發香氣的香氛噴霧、帶著沉靜氣氛的線香和緩緩散發氣味的香薰器，因應不同心情與氛圍，綴以不同的調子！

 

 

 

 


THE HOME SPRAY 室内香氛噴霧$480/100ml
THE SCOTTISH HOUSE 蘇格蘭宅邸
THE ARAB HOUSE 阿拉伯宅邸
THE ARAB GARDEN 阿拉伯花園
The JAPANESE HOUSE 日式宅邸
THE LINEN CUPBOARD 衣櫥


INCENSE HOLDER 線香座 $650
SCENTED INCENSE 線香 $480
(2023年2月1日有售)
ELECTRIC SCENT DIFFUSER 電子香薰器 $2,350
SCENTED DIFFUSER CARTRIDGE 電子香薰補充裝 $390

 


查詢：Serge Lutens

專門店地址: 中環金融街8號國際金融中心商場 ifc 2004A鋪
電話: 2789 2216

專門店地址: 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B130鋪
電話: 2602 0823

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