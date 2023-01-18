充滿冬季氣氛的妝品！Benefit 迪士尼公主及反派系列、Givenchy 冬雪夢幻限定系列、Gucci Beauty ROUGE À LÈVRES MAT迷人新色調

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Benefit 迪士尼公主及反派系列

迪士尼公主系列的crossover就見得多，但偏偏Benefit就反其道而行，選擇推出迪士尼公主及反派系列，讓整件事充滿玩味。今次這個最新的crossover包括4款公主和反派人物，如白雪公主與邪惡皇后，愛洛公主和黑魔后。限定係列以Pop Art風格為主調，分別套用在幾款熱門的皇牌產品上，包括能極速修飾毛孔The POREfessional毛孔細緻霜，讓底妝看起來更加貼服；在配以讓妝容更持久的POREfessional強力無重定妝噴霧，配合愛美的皇后；以及編者常常回購的Precisely, My Brow立體塑型眉筆，以幼細的筆尖勾勒出細膩的眉妝；以及Dandelion蒲公英胭脂蜜粉，將雙頰綴以如嬰兒般的幼嫩色調，增添層次感！

查詢：Benefit

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