春季就是需要一抹輕盈、透薄感！Jo Malone白花限量版系列香水、Caudalie鎮靜肌膚「皇后水」、Benefit毛孔護理系列

對於春季的到來，不知大家是否又愛又恨呢？喜歡它帶著復甦的感覺，卻也害怕它的濕潤感，讓肌膚變得不穩定。沒了冬季的乾燥，過於滋潤的護膚品及美妝品似乎也可以稍微歇歇了。換上輕盈透薄的選擇，讓肌膚輕裝上陣吧！

#1 Jo Malone Blossoms Limited Edition 限量春日秘境系列

說起代表春夏天的花，你會想起甚麼？是氣質的睡蓮，還是清新的桂花？Jo Malone近日為春夏季釋出最新的Blossoms Limited Edition，不僅帶來清新的香氣，還將闊別四年的星花木蘭重新推出，彷彿勢要帶你走進春日祕境般浪漫。

全新Blossoms限量系列以溫柔的白花為主調，分別推出星花木蘭、水梨花蕾、桂花和睡蓮，晶瑩剔透的玻璃瓶身沒有任何花巧的點綴，僅配以糖果色的瓶蓋，以乾淨簡潔的設計為主。挑選的四款白花均散發溫柔的氣質，喜歡輕微活潑感的，可以選擇星花木蘭和水梨花蕾，散發淡淡的檸檬等清新氣息，一洗春夏日的炎熱；而香甜的桂花則帶著小確幸的感覺，初調綴以苦橙葉、主調綴以白桃、基調綴以白麝香和羊絨木，幸福中帶著絲絲暖意；要數清新脫俗，不得不提優雅的睡蓮，仿如世界的紛爭都與她無關，純粹、寧靜，睡蓮古龍水的成分也較簡單，初調是橙花和薑，主調則是睡蓮和茉莉，追後綴以麝香和琥珀木，將纏繞在腦海中的思緒沉澱下來，找回自己的生活節奏。



查詢：Jo Malone

#2 舒緩、鎮靜肌膚的Caudalie「皇后水」

潔面後，不妨護膚第一步入手，將滋潤型的爽膚水變成透氣且保濕的質地。走天然路線的Caudalie就有一款100%天然精油的「皇后水」，這款全能精華爽膚水含有6種植物萃取，包括玫瑰精油、橙花水、迷迭香精油、薄荷精油、檸檬香蜂草，以及最皇牌的葡萄萃取物，主打細緻毛孔、提升光澤感；添加的精油能控油及抗菌，舒緩及鎮靜不穩定的肌膚狀態。細微的精華噴霧質地透薄，容易吸收，完全沒有黏膩感，最適合轉季使用。

查詢：Caudalie

#3 告別粗大毛孔！Benefit 首推PORE CARE毛孔護理系列

Benefit 除了出色的眉部產品外，其大熱產品The POREfessional毛孔細緻霜相信有不少女士都試過！近月，品牌釋出最新的PORE CARE毛孔護理系列，主打緊緻﹑清潔及撫平毛孔，共推出6款高效能毛孔護理產品，由卸妝潔面﹑緊緻爽膚﹑清潔面膜到保濕面霜，剛好趕在這換季之際，一次性解決一直被粗大毛孔所困擾的肌膚狀態。

產品分為三步改善毛孔問題，第一，針對毛孔阻塞推出暢通毛孔深層潔淨卸妝油和深層淨化毛孔泥膜。卸妝油添加了葡萄籽、荷荷巴籽、牛油果及西梅籽油，利用成份中的脂肪酸如omega-9溶解彩妝，減少殘留物在肌膚的停留；泥膜則採用了含礦物質的高嶺土，同時加入荷荷巴籽油﹑西梅籽油及仙人掌花萃取，清潔的同時也具護膚功效；此外，當中的海茴香萃取成份，能帶走肌膚分泌過多的油脂。解決了毛孔阻塞的問題，可用潔面泡沫及緊緻果酸爽膚去緊緻肌膚和毛孔，潔面泡沫添加了檸檬萃取物及柚子萃取成分，用感清爽舒適，也不會緊繃，配合緊緻果酸爽膚使用，能溫和的去處老化角質，讓肌膚更嫩滑。最後還有撫平毛孔面膜和輕感保濕霜，面膜中的芹菜籽萃取及亞麻籽萃取富含Omega-3和胜肽，能軟化肌膚，配合以水基底為配方的保濕霜，輕盈的質地帶來清新舒適感。

查詢：Benefit