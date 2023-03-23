來一趟聲療之旅！Calming Spot頌缽體驗5月登陸香港：以音頻共振療癒身心，找回片刻寧靜

生活在香港這個步伐急促的城市，一不留神便會被各種情緒、壓力和焦慮淹沒。想趕走內心的不安，或許回歸原始，細聽大自然的聲音能為你帶來片刻寧靜。在聲音療癒中，頌缽便是最為人知的一種。不同大小的頌缽，都會發不同的聲音和頻率，讓身心進入放鬆的狀態。

來自美國洛杉磯的Calming Spot，向來致力推廣頌缽聲音療癒，更會遊走各地，在不同場地舉辦體驗課堂。今年5月，Calming Spot將會把頌缽聲音療癒體驗首次帶到香港，在愉景灣大白灣沙灘舉行一連兩日的Calming Spot Hong Kong 2023體驗。

頌缽聲音療癒體驗共有12節，並將會由13位不同導師主持，當中包括Calming Spot創辦人TR Gourley和Sara Gourley、薩滿女祭司Amber和量子靈魂與精神導師Minutes Leung等。參加者可按自己喜好選擇課堂，在遼闊的沙灘上，細聽聲療樂器的悅耳聲音。透過音頻共振，開啟心靈鉫鎖，重新梳理思緒，釋放壓力、焦慮、悲傷等負能量，找回片刻寧靜。

「Calming Spot Hong Kong 2023」單節由$280至$380不等，參加兩節指定體驗課堂更可享額外95折優惠。今個初夏，不妨由聲療之旅開始，和自己好好對話，療癒疲憊的身心。

Calming Spot Hong Kong 2023

日期： 2023年5月6至7日（星期六及日）

時間：上午10時至下午6時30分

地點：愉景灣大白灣沙灘

預約／詳情：Calming Spot