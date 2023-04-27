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27/04/2023

SOGO感謝祭回歸！10大護膚／美妝／香氛限定優惠：人氣品牌低至半價、37折入手皇牌彩妝套裝，get ready！

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Text: Christy

　　半年一度的SOGO感謝祭又來了！今次感謝祭的首階段將於4月28日展開，為期兩個多星期至5月14日。數數手指，這次是撤銷口罩令後的首次感謝祭，現在大家對美妝用品的需求大增，這次絕對是入手超值套裝的好機會，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚、美妝和香氛精選優惠，快快記下你的心水套裝！

 

人氣護膚品牌 ── Drunk Elephant

 

　　來自美國的人氣護膚品牌Drunk Elephant去年登陸香港，適逢開幕一周年，今年Drunk Elephant推出限定優惠護膚組合，集齊從早到晚的護膚步驟，不論想補濕還是收毛孔、提亮，都總有一款能照顧你的需要！

 

Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜組合 $560 （原價$780）

（含：Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜 50ml、Protini™ 多肽面霜 5ml、T.L.C. Sukari 嬰兒嫩肌面膜 5ml、初榨馬魯拉奢華美顏油 5ml）

補濕提亮果昔組合 $965 （原價$ 1,690）

（含：B Hydra™ 強效保濕精華 50ml、Protini™ 多肽面霜 50ml 及 5ml、A Passioni™ 視黃醇乳霜 10ml、Beste™ No. 9 潔面啫喱 15ml、T.L.C. Framboos™ 夜間煥顏精華 5ml、Protini™ 強胜肽重塑精華 5ml、Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜 5ml、F Balm™ 電解質水凝面膜 5ml、A Gloei™ 馬魯拉視黃醇美顏油 3ml、Lala Retro™ 急救面霜 5ml）

強效補濕煥膚面膜組合 $1, 105（原價 $1, 860）

（含：F Balm™ 電解質水凝面膜 50ml、T.L.C. Sukari 嬰兒嫩肌面膜 50ml 及 5ml、A Passioni™ 視黃醇乳霜 10ml、Beste™ No. 9 潔面啫喱 15ml、T.L.C. Framboos™ 夜間煥顏精華 5ml、Protini™ 強胜肽重塑精華 5ml、初榨馬魯拉奢華美顏油 5ml、Sugared Koffie™ 杏仁奶磨砂 15ml、Protini™ 多肽面霜 5ml、Lala Retro™ 急救面霜 5ml）

 

下一頁更多護膚套裝優惠！

 

 

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