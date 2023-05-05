假日讓身心放鬆靜養！SPA by mtm labo調息淨化養潤療法：以量身定制排走毒素，釋放內外壓力

生活在這個繁忙的都市，面對各種生活壓力、情緒、精神負荷…...總叫人不知不覺問變得倦怠，心靈都像被掏空了。想要放鬆身心，除了從日常作息入手，找天做一個SPA，從內到外調整身體，也是個不錯的選擇。

不過，做SPA也當然要選擇一個適合自己的，若是有度身訂造的話，效果更佳。SPA by mtm labo最近便推出了全新的「量身定制」調息淨化養潤療法，結合中藥智慧、草本香薰療法以及品牌的宗旨「量身定制」，排走身體毒素，釋放身心壓力。

調息淨化養潤療法以調音師定期為樂器保養為概念，揉合中醫三焦辨証理論，歸納出各種體質。順應不同體質的需要，顧問會調製出最適合的「量身定制」草本配方油，讓房間的香薰氣味、足浴以至整個療程都獨一無二。

淨化、調息、滋養三部曲

療程先以身體磨砂揭開序幕，說明是定制療法，當然也可按喜好選擇自己喜歡的身體磨砂。米糠身體磨砂以日本原產米糠、精油及沒藥調制而成，可溫和去除肌膚表層的老化角質，同時抑制黑色素，達至即時提亮效果；而咖啡身體磨砂則含有機咖啡豆、椰子油及乳木果油，有助緊緻線條，排走毒素，各有各吸引。

潔淨身體後，便來到按摩環節。按摩師因應不同身心需要，配合草本配方油，以獨家手法進行淋巴引流排毒按摩，除了可舒緩緊繃的肌肉，亦可刺激淋巴循環，排走體內毒素及多餘水份，為身心釋放壓力，達至平衡狀態，變得輕鬆舒暢。

療程最後以滋養體膜作結，體膜內含甜杏仁油、可可巴油、紅花油等多款天然植物性精華，配合草本配方油，潤養每一寸肌膚，一摸，彷彿粗糙乾紋都不見了，只剩下柔軟、潤滑、彈性度高的肌膚，大滿足。

完成療程後，按摩師更會送上特意預備的茶點，為這趟療程劃上完美句號。如你的身心靈也早已是日久失修，不妨找天，到這裏體驗一下，找回那和諧平衡的狀態吧！

SPA by mtm labo調息淨化養潤療法

療程時間：1小時55分鐘

價錢：$2,350

地址：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心16樓